"Передавай привіт Москві": у Криму могли пошкодити корабель ЧМФ РФ "Павел Державин" (фото)

За даними радника глави МВС Антона Геращенка, точної інформації про те, що сталося зі сторожовим кораблем, поки немає. Це міг бути як ракетний удар, так і атака дронів.

Поруч із портом у тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові міг бути пошкоджений ще один російський корабель. Про це повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі 11 жовтня.

За інформацією від його джерел, Чорноморський флот РФ знову з втратами. За попередніми даними сторожовий корабель ВМФ РФ "Павел Державин" пошкоджено.

"З поки що невідомої причини, підірвався великий сторожовий корабель "Павел Державин". Поки не зрозуміло, що сталося. Чи то удар ракетою, чи то удар повітряним або морським дроном, чи то просто хтось невдало покурив", — йдеться в повідомленні.

Російська сторона ніяк не коментувала НП на момент публікації матеріалу. В Україні також немає офіційних коментарів з цього приводу.

У Чорному морі міг бути пошкоджений ще один російський корабель Фото: Скриншот

Патрульний корабель "Павел Державин": що відомо

Російський корабель почали будувати ще в лютому 2016 року на Зеленодольському ССЗ ім. О.М.Горького (заводський №163). Далі його перевели на ССЗ "Залив" у Керчі, де і закінчили остаточно проєкт.

На воду судно спустили через 3 роки після початку будівництва — 21 лютого 2019 року. Уже наприкінці листопада 2020 року в Новоросійську "Павел Державин" офіційно став частиною Чорноморського флоту РФ.

З початком повномасштабної війни РФ проти України корабель значно посилили додатковим озброєнням, а саме зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ". Це мало вберегти його від атак з повітря.

Загалом у Російської Федерації у складі флоту чотири подібні корвети, включно з імовірно пошкодженим 11 жовтня: "Сергей Котов", "Василий Быков" і "Дмитрий Рогачев".

"Передавай привіт "Москве", "Державин", — підсумував публікацію Антон Геращенко.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що Кремль знайшов, куди заховати залишки Чорноморського флоту РФ. Російські кораблі базуватимуться на раніше окупованих землях Грузії. У Москві пояснили таке рішення "підвищенням обороноздатності".