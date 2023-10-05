"Безпека понад усе": Кремль знайшов, куди сховати залишки Чорноморського флоту РФ

Російські кораблі базуватимуться на раніше окупованих землях Грузії. У країні-агресорці пояснили таке рішення "підвищенням обороноздатності".

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Росія знайшла, куди подіти кораблі свого Чорноморського флоту. Ворожий флот матиме пункт постійного базування на території "республіки" Абхазія, утвореної в результаті окупації Росією грузинських територій. Про це в інтерв’ю виданню "Известия", опублікованому 5 жовтня, розповів "президент" квазіутворення Аслан Бжанія.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ. Це все спрямоване на підвищення рівня обороноздатності і Росії, і Абхазії", — сказав він.

Політик підкреслив, що безпека — "понад усе". Водночас він зазначив, що є "речі", про які поки "не може говорити".

Також Бжанія поскаржився на порушення повітряного простору "республіки" американськими розвідувальними літаками.

"Ми цю справу фіксуємо. Але зрозуміло, що ця розвідка здійснюється на користь Збройних сил Сполучених Штатів та певною мірою і Грузії", — заявив він.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни 4 жовтня повідомили, що Росія вивела кілька своїх кораблів з порту в захопленому Криму до Краснодарського краю. Загалом Севастополь залишив вже десяток ворожих суден.

Також 4 жовтня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Чорноморський флот РФ фактично зазнав "технічного нокдауну". Йдеться про втрату флагмана, штабу та командувача.