Мобілізація в Україні: чи законне затримання за порушення правил військового обліку

Адвокат Роман Сімутін пояснив, які повноваження має військова служба правопорядку і в яких випадках можуть затримувати ухильників.

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних громадян. У рамках мобілізаційних заходів по всій країні стоять блокпости, на яких зупиняють чоловіків призовного віку і перевіряють документи. У деяких випадках після перевірки за базою АРМОР чоловікам повідомляють, що вони перебувають у розшуку як ухильники, і викликають військову службу правопорядку, яка проводить затримання і доправляє до ТЦК. Про те, хто може проводити затримання за порушення правил військового обліку та які повноваження має ВСП, розповів адвокат Роман Сімутін.

Військова служба правопорядку — це спеціальне формування у складі ЗСУ, яке фактично виконує поліцейські функції. Відповідно до закону "Про військову службу правопорядку у ЗСУ" та адміністративного кодексу, співробітники ВСП мають право:

застосовувати зброю;

проводити затримання;

запобігати та викривати злочини;

охороняти і конвоювати затриманих;

здійснювати нагляд за дорожнім рухом.

ВСП може затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів у ситуаціях, передбачених пунктом 4 статті 262 КУпАП:

вчинення дрібного хуліганства;

злісна непокора посадовій особі ВСП;

порушення правил зберігання вогнепальної зброї;

дрібне злодійство;

розпивання алкогольних напоїв і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді;

порушення правил дорожнього руху;

незаконні дії, пов'язані з наркотичними речовинами.

Симутін наголосив, що у списку підстав для затримання відсутній пункт "порушення правил військового обліку", тому затримання військовозобов'язаних співробітниками ВСП за ухилення від мобілізації є незаконним.

Хто може затримувати ухильників

Повноваженнями примусово доставляти військовозобов'язаних до ТЦК наділена поліція, що прописано в пункті 1 статті 262 КУпАП. Однак, фактично, затриманням це не є.

"Висновок напрошується очевидний: ні ТЦК, ні ВСП не мають права затримувати військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, стало відомо, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років, За даними юриста Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 10084, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.

Раніше Фокус писав, які є повістки і де їх можуть вручити. Один вид повісток можуть вручити і тим, у кого є відстрочка від мобілізації.