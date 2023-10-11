Залізні мечі Ізраїлю: яку техніку може задіяти ЦАГАЛ для наземної операції в Секторі Гази (фото)

Польські експерти зазначають, що Армія оборони Ізраїлю має широку, надзвичайно різноманітну номенклатуру бойових броньованих машин, представлених у безлічі варіантів. До їх числа входять танки, бронетранспортери, броньовані машини піхоти, техніка для саперів тощо.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) у рамках військової операції"Залізні мечі" поки завдає авіаударів по Сектору Газа, але не виключено й сухопутну операцію проти терористичної організації ХАМАС. Про те, яким арсеналом військової техніки володіє ізраїльська армія, і що вона може застосувати проти палестинських бойовиків розповіли оглядачі польського видання Defence 24.

"Армія оборони Ізраїлю має у своєму арсеналі широкий спектр бойових броньованих машин. Цю техніку наразі мобілізують, найімовірніше, її використовуватимуть силами ЦАГАЛ в операції "Залізні мечі" в Секторі Газа", — ідеться в матеріалі.

Частини та з'єднання

Армія оборони Ізраїлю складається з чотирьох командувань: північного, центрального, південного і командування тилу, останнє відповідає за організацію цивільної оборони.

У мирний час ЦАГАЛ має у своєму складі чотири чинні бронетанкові бригади: 7-у, 188-у, 401-у і 460-у. Крім того, до її складу входять десять резервних бронетанкових частин.

Також до складу армії входять ще три резервні бронетанкові дивізіони. До них належать: 252-га бронетанкова дивізія (підпорядковується південному напрямку, містить 10-у і 14-у бронетанкові бригади), 319-та бронетанкова дивізія (північний напрям, 4-а і 205-а бронетанкові бригади) і 340-а бронетанкова дивізія (центральний напрямок, 84,7-а бронетанкова бригада). Решта резервних бронетанкових бригад, пишуть експерти, найімовірніше, є самостійними підрозділами.

Танки Merkava армії Ізраїлю

Крім того, в Ізраїлі є шість діючих піхотних бригад: 1-а, 35-а, 84-а, 89-а, 900-а і 933-я, а також тринадцять резервних бригад.

Танки

У наземній операції ізраїльські сили можуть виставити на поле бою новітні основні бойові танки (ОБТ) Merkava Mk4. Це досить броньована машина з хорошими вогневими характеристиками. Розробку танка розпочали 1999 року, а в серію машина надійшла 2004-го. За деякими параметрами Merkava Mk4 дещо розходиться з попередніми версіями, зокрема і варіанту Mk3, та являє собою нову конструкцію, хоча і повторює конструктивну схему з розташуванням силової установки в передній частині корпусу.

Танк оснащений сучасним, легким і компактним двигуном MTU MT 883 Ka-500, потужністю 1500 к.с. Уся броня, як над водійським, так і над відсіком з двигуном, має єдину геометрію і товщину. Вона виготовлена з композитної броні товщиною близько 200 мм і нахилена під кутом 75 градусів, що дає ефективну товщину близько 770 мм.

Танк Merkava Mk4М

Борти корпусу також захищені по всій довжині композитними броньовими модулями товщиною близько 200 мм, встановленими на підвісних стійках, а ходова система — важкими балістичними фартухами. Також було змінено конструкцію днища корпусу, посилено рівень протимінного захисту.

Конструкція башти така, що броньові модулі загальної товщини близько 600 мм сильно нахилені, завдяки чому ефективна товщина досягає 800-900 мм. Посилено також стелю башти, товщина якої становить близько 200 мм, і яка також захищена композитною бронею.

Танк також оснащений активною системою захисту Trophy HV, яка складається з центрального пульта управління, чотирьох РЛС EL/M-2133 класу AESA, а також магазинів запасних зарядів.

Що стосується озброєння, то Merkava Mk4 отримала нову гармату MG253, яка є модернізованою версією гармати MG251, що використовувалася на Mk3.

ОБТ оснащений сучасною системою управління бойовими діями, засобами зв'язку, кондиціонування та захисту від зброї масового ураження.

На додаток до поліпшеної броні і рухливості застосовано абсолютно нову систему управління вогнем, що отримала позначення Knight Mk4. Навідник має приціл з денним і тепловізійним каналами, а також лазерний далекомір. Командир же отримав сучасний панорамний приціл і прилад цілевказівки з ідентичними каналами та обладнанням.

Бронетехніка

На базі Merkawa Mk4 було створено важкий бронетранспортер Namer. У базовому варіанті він розрахований на екіпаж із трьох осіб і дев'ять десантників. На бронетранспортері встановлено дистанційно керований модуль озброєння, на якому може бути встановлено кулемет калібру 7,62 мм, великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм або станковий гранатомет калібру 40 мм.

Namer використовує старіший двигун від Merkawa Mk3 потужністю 1200 к.с. Це, безумовно, негативно позначається на рухливості машини, тому розпочато програму поступової модернізації.

Важкий бронетранспортер Namer

Ще на озброєнні ЦАГАЛ перебуває доволі рідкісна машина Ofek, які були помічені на кадрах перекидання техніки ближче до Сектора Гази. Зовні вони схожі на звичайні танки, проте гармати у них відсутні. Як зазначають експерти, вони не призначені для безпосередньої участі в атаках і доставлення звичайної піхоти, а використовуються як командно-штабні машини.

Ймовірно, крім командного варіанту, Ofek може існувати і в інших спеціалізованих версіях, таких як медичні евакуатори, мобільні майстерні, машини технічної та логістичної безпеки.

Одними з найбільш незвичайних і водночас цікавих машин у лавах ЦАГАЛ є важкі бронетранспортери, побудовані на базі танків Shot (Centurion). Ці машини мають типову для танків компонувальну схему з розташуванням силової установки в задній частині корпусу. Ці машини використовуються для виконання патрульних завдань і перевезення піхоти.

Важкий БТР Ofek

Бронемашина Puma — спеціалізована машина для саперів, Вона може бути оснащена протимінним тралом Nochri RKM і пусковою установкою термобаричних зарядів Carpet, які використовуються для створення проходів у мінних полях. Також може використовуватися лазерна система Thor для підриву зарядів вибухівки. Для самооборони використовується дистанційно керована кулеметна установка Rafael OWS.

Ще одним варіантом перероблення танка у важкий бронетранспортер є Achzarit. Це перероблені танки Т-55, захоплені під час арабо-ізраїльських воєн. З машин знято башту і більшу частину корпусних листів. Техніка оснащена двигуном потужністю 650 к.с. або 850 к.с.

Важкий бронетранспортер Achzarit

У передній і центральній частинах корпусу розташоване велике бойове і десантне відділення, в якому розміщуються три члени екіпажу і піхотна група з семи солдатів. Бійці мають доступ до люків у стелі корпусу і рампи в правій задній частині, яка забезпечує зручний і безпечний вхід і вихід з машини.

На Achzarit також встановлений модуль озброєння Rafael OWS або Samson з дистанційним управлінням, оснащений кулеметом.

Бійці ЦАГАЛ використовують броньовик Achzarit

У розпорядженні ЦАГАЛ є й аналоги американських М113 — бронетранспортер Eitan. Це колісна машина з формулою 8х8, з екіпажем із трьох осіб і десантним відділенням, що вміщує дев'ять солдатів. Можна сказати, що Eitan — це колісний аналог важкого гусеничного транспортера Namer.

Фактично Eitan є однією з найбільш броньованих машин у своєму класі. Його маса сягає приблизно 35 тонн, тож за цим показником техніка не поступається багатьом гусеничним тягачам. Однак важливо пам'ятати, що Eitan надійшов у серійне виробництво 2022 року, а офіційно його прийняли на озброєння тільки в травні цього року, тому таких машин ще відносно мало.

Колісний бронетранспортер Eitan

Висновки

Загалом, зазначають автори матеріалу, ЦАГАЛ має широку, надзвичайно різноманітну номенклатуру бойових броньованих машин, представлених у безлічі варіантів.

"Багато з цих машин володіють унікальними характеристиками, зумовленими вельми специфічними умовами, в яких часто діє Армія оборони Ізраїлю", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що на думку західних експертів, Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з бойовиками ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном та палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан. Повідомляється, що ескалація конфлікту дає багато відправних точок для ведення бойових дій.