Колаборантам хочуть заборонити на 12 років обіймати посади у владі, — нардепи

Нардепи Олександр Бакумов та Андрій Осадчук представили законопроєкт про заборону засудженим за колабораціонізм особам на 12 років обіймати посади у владі та працювати на держслужбі.

У Верховній Раді презентували зареєстрований законопроєкт (#10136) щодо вдосконалення відповідальності за колабораційні злочини. Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Бакумов.

"У прес-центрі Верховної Ради разом із колегою Андрієм Осадчуком презентували законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за деякі злочини проти основ національної безпеки України", — йдеться у повідомленні.

Бакумов зазначає, що законопроєкт чітко розмежовує кваліфікаційні ознаки злочинів та збалансовує санкції за вчинення правопорушень передбачених статтями 111-1 "Колабораційна діяльність" та 111-2 "Пособництво державі-агресору".

"Головна новела – збільшення строку погашення судимості для осіб засуджених за вчинення злочину проти основ національної безпеки України", —додає нардеп.

За його словами, вказана зміна покликана обмежити право участі таких осіб обиратись в представницькі органи влади, вступати на публічну службу, займатись політичною діяльністю під час виконання покарання за вироком та до 12 років після його виконання.

"Тобто особи, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, будуть позбавлені доступу до управління державними справами та повноцінної участі у громадсько-політичному житті", —додає Олександр Бакумов.

За словами народного депутата від партії "Голос" Андрія Осадчука, зареєстрований законопроєкт покликаний додатково врегулювати прогалини у регулюванні відповідальності за різні типи колабораційної діяльності, збалансувати рівні покарання, прояснити певні дискусійні питання щодо суб’єктивного складу злочинів і відповідальності, наприклад, учасників освітнього процесу чи суб’єктів незалежної професійної діяльності, що її провадять на тимчасово окупованій території.

"Наслідком такого механізму буде фактичне усунення всіх осіб, що притягалися до відповідальності за такі злочини, від політичного життя і участі в державному управлінні і місцевому самоврядуванні на строк від 5 до 12 років, в залежності від тяжкості злочину", — пояснює Осадчук

Нагадаємо, 6 жовтня член комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив про роботу над посиленням відповідальності за комендантської години власниками закладів. Зокрема, комітет напрацьовує зміни, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години.