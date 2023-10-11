Корабель ЧМФ РФ "Павел Державин" міг підірватися на російській міні, — Братчук (фото)

Моніторингова група виявила в морі, неподалік від Севастополя, невідомий корабель. Є припущення, що це був мінний тральщик.

Патрульний корабель Військово-морського флоту Російської Федерації "Павел Державин" міг підірватися на міні в Чорному морі. Про це написав спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі 11 жовтня.

"Є попередня інформація про підрив патрульного корабля "Павел Державин" ЧФ Росії. Корабель перебував на зовнішньому рейді в.о. Севастополя. Попередньо — підірвався на російській морській міні", — повідомив Братчук.

Спікер зазначив, що ця інформація потребує підтвердження.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що кілька жителів Севастополя чули глухий вибух приблизно о 10 годині ранку. Крім того, моніторингова група каналу виявила вдень у морі біля Севастополя корабель і катер.

"Судячи з розмірів корабля — приблизно 60 метрів — це міг бути тільки мінний тральщик. Якщо так, то пізно пити "боржомі", — заявили автори публікації.

Моніторингова група виявила біля Севастополя невідомий корабель Фото: Telegram

У морі біля Севастополя було помічено корабель і катер Фото: Telegram

Підрив корабля "Павло Державін": що відомо

Нагадаємо, 11 жовтня радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що поруч із портом у тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові міг бути пошкоджений сторожовий корабель ВМФ РФ "Павел Державин".

"Поки не зрозуміло, що сталося. Чи то удар ракетою, чи то удар повітряним або морським дроном, чи то просто хтось невдало покурив", — написав Геращенко.

У Чорному морі міг бути пошкоджений корабель "Павел Державин" Фото: Скриншот

Раніше, 14 вересня, внаслідок атаки Сил оборони України на патрульні кораблі Військово-морського флоту Російської Федерації був також підбитий патрульний корабель "Сергей Котов". На судні було пошкоджено гвинт, а в лівому борту утворилася пробоїна.

Крім того, в СБУ повідомили 15 вересня, що експериментальний дрон "Морський малюк" підбив російський корабель "Самум" поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Безпілотник влучив у задню праву частину судна. Унаслідок значних пошкоджень "Самум" втратив хід.