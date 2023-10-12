Більше, ніж минулого літа: в Україні воює 430 тисяч окупантів, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, росіяни втрачають багато людей у цій війні і в найближчому майбутньому це буде більш відчутно для них.

Наразі проти України воює близько 430 тисяч російських окупантів, що на 100 тисяч більше, ніж було минулого літа. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Українській правді" від 11 жовтня.

За його словами, досить складно зараз визначити, скільки чеченців, дагестанців і представників інших національностей було відправлено в Україну, адже всі вони є частиною російської армії.

"Але, повірте, це не настільки велика чисельність порівняно зі слов'янським населенням РФ. Втрати слов'янського населення (РФ у війні, — ред.) — вони суттєві. І РФ відчує це надалі", — заявив Вадим Скібіцький.

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Окрему увагу було приділено прогнозам, які регулярно висловлюють представники ГУР. Зокрема, торік лунали заяви про звільнення Криму до літа 2023 року, а також з'являються прогнози про прорив сухопутного коридору на півострів, але все залежатиме від ситуації на передовій.

Вадим Скібіцький зазначив, що зараз в України одна мета — звільнити всі території, які перебувають під контролем Росії, а терміни тут не відіграють особливої ролі.

"Ми бачимо, як це складно, як напористо захищається ворог, щоб не допустити наших успіхів. Але говорити про це потрібно. Наша мета — звільнення територій, забезпечення нормального життя нашого народу і відновлення нашої держави", — підсумував представник ГУР.

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Нагадаємо, 8 жовтня глава ГУР Кирило Буданов розповів про невдалі спроби українських військових звільнити Запорізьку АЕС від російської окупації. Водночас зазначається, що хоч операції й закінчилися невдачею, але отриманий досвід згодом став у пригоді під час інших операцій ГУР.