В ГУР попереджають про масштабну кампанію РФ з дискредитації України на фоні війни в Ізраїлі

Російські спецслужби планують переконати Близький Схід, що Україна начебто систематично продає зброю терористам ХАМАС. При цьому використають зрадника-прикордонника, який утік до Москви.

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7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль, при цьому впродовж двох діб убили орієнтовно 600 людей, а близько сотні захопили в заручники. Для ударів по Ізраїлю бойовики використали різні види стрілецької зброї, ракети, дрони-камікадзе та імпровізовані літальні апарати. На третій день війни в ГУР Міноборони попередили, що Росія планує використати події на Близькому Сході, щоб дискредитувати Україну. Про деталі планів Кремля розповіла пресслужба відомства.

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Згідно з даними української розвідки, росіянин заздалегідь готувались до початку дискредитаційної кампанії. Головна мета Москви — скомпрометувати Україну в очах країн Близького Сходу, які мають повірити, що ХАМАС отримав західну зброю від українців.

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Працівники ГРУ Міноборони РФ певний час тому передали бойовикам ХАМАС зразки зброї, які ЗС РФ вдалось захопити на полію бою в Україні, ідеться у повідомленні розвідників.

Тепер ці зразки продемонструють світу і заявлять, що це Україна продала терористам зброю, отриману у рамках військової допомоги від США та партнерів.

Найближчим часом слід очікувати "викривальних" публікацій у низці пропагандистських прокремлівських ЗМІ, застерігаються в ГУР. У статтях будуть стверджувати, начебто Україні торгує західною зброєю "на регулярній основі".

Для того, щоб бути більш переконливими, росіяни планують використати зрадника Романа Сирового, повідомляє ГУР.

Роман Сировий — громадянина України, який з 2009 року був прикордонником в Луганському прикордонному загоні, а з 2014 року почав працювати на спецслужби РФ. У перші дні вторгнення начебто навів росіян на місце дислокації 128 бригади ЗСУ, заявив він росЗМІ. Після того отримав поранення, перевівся до Мукачівського прикордонного загону і вже звідти дезертував разом з сім'єю до Москви.

Зазначимо, напад ХАМАС на Ізраїль почався 7 жовтня. Бойовики перетнули кордон сектору Гази і атакували музичний фестиваль, який відбувався неподалік, а також населені пункти та військові базі. Ізраїльський уряд негайно оголосив воєнний стан та загальну мобілізацію. Тим часом армію ЦАХАЛ розпочала спецоперацію зі звільнення окупованих бойовиками територій: знищували та захоплювали бойовиків, завдавала ракетних ударів по штабах терористів.

Аналітики дослідили ситуацію і припустили, що атака ХАМАС відбулась за підтримки Ірану, який надав терористам зброю для нападу на Ізраїль і допоміг спланувати бойові дії.

Тим часом МЗС РФ звинуватили західні країни у нападі терористів. На думку російських дипломатів, Захід начебто відмовився від участі усіх посередників у перемовинах.

Нагадуємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про три спроби звільнити Запорізьку АЕС від присутності російських окупантів. З його слів, перша спроба відбулась у серпні 2022 року, через пів року після початку окупації. Тим часом західні ЗМІ розповіли, як ХАМАС обманув ізраїльську розвідку: терористи переконували, що їх цікавлять лише гроші.