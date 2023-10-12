Атака БПЛА на Бєлгород: кількість жертв зросла, серед загиблих є дитина (фото, відео)

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок падіння уламків безпілотників двоє людей перебувають у вкрай важкому стані в реанімації.

Унаслідок падіння БПЛА в російському Бєлгороді на житловий будинок загинули три людини, одна з них – дитина. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, вночі попередньо внаслідок падіння безпілотного літального апарату на околиці Бєлгорода було "фактично знищено два житлові будинки та пошкоджено кілька житлових будинків та автомобілів внаслідок вибуху".

"Тяжкий для нас усіх ранок. Але найголовніше – троє людей загинули, один із них – маленька дитина", – заявляє Гладков.

Губернатор зазначив, що двоє людей перебувають "у вкрай важкому стані в реанімації".

"Нині вся необхідна допомога їм надається. Лікарі роблять все, щоб урятувати їхнє життя", — йдеться у повідомленні.

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Збиття дрона в Бєлгороді: деталі

Ввечері 11 жовтня ППО РФ збила дрон біля Бєлгорода. У Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", — заявили в Міноборони країни-агресора.

Раніше губернатор Гладков повідомляв, що під завалами будинку витягли тіла чоловіка і жінки.

Також повідомлялося, що в НАТО вважають, що РФ не готова до наступу цього року. Так, для проведення навіть невеликого наступу Росії доведеться провести новий етап мобілізації та забезпечити додаткові поставки боєприпасів з-за кордону.