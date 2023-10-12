"Павел Державин" пошкоджений. Які завдання виконував корабель і що означає його втрата для флоту РФ

У ВМС України офіційно підтвердили, що "Павло Державин" зазнав пошкоджень. Корабель був носієм 8 крилатих ракет "Калібр" і Х-35. Втрата корабля зменшить можливості патрулювання Чорного моря для окупантів.

11 жовтня з'явилася інформація про те, що патрульний корабель проекту 22160 "Павел Державин" підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Криму. Вже наступного дня, 12 жовтня, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію про пошкодження корабля. Фокус розповідає, що відомо про корабель "Павел Державин", та які завдання він виконував.

"Павел Державин" підбитий або пошкоджений — що сталося з російським сторожовим кораблем

Спочатку ексрадник глави МВС Антон Геращенко заявив про те, що "Павло Державин" був пошкоджений на рейді. На той момент не було відомо, що стало причиною підриву.

"Чи то удар ракетою, чи то удар повітряним або морським дроном, чи то просто хтось невдало покурив", — написав Геращенко.

Пізніше спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що "Павло Державин" міг підірватися на російській міні.

"Є попередня інформація про підрив патрульного корабля "Павел Державин" ЧФ Росії. Корабель перебував на зовнішньому рейді в.о. Севастополя. Попередньо — підірвався на російській морській міні", — повідомив Братчук.

Уранці 12 жовтня речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" офіційно підтвердив пошкодження корабля. Він сказав, що назвати подробиці події він наразі не може.

"Ви перші, кому я підтверджую це офіційно, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати, скажімо так, подробиць інциденту, але такий факт є", — заявив Плетенчук.

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Що відомо про великий сторожовий корабель "Павло Державин"

"Павло Державин" — це корвет проєкту 22160 "Василь Биков". Кораблі почали будувати з 2014 року. Вони призначені для патрулювання територіальних вод та економічної зони в морі. Споруджували кораблі на двох підприємствах "Зеленодольський" на Волзі та ССЗ "Залив" у Керчі. Перший корабель проєкту 22160 був закладений 2014 року зі спуском на воду 2017 року і отримав назву "Василь Биков".

Спуск на воду "Павла Державина", 2019 рік

Корабель "Павел Державин" має бортовий номер 363 і його було спущено на воду 2019 року. З 27 листопада 2020 року перебуває на службі Чорноморського флоту РФ. Загалом було побудовано 4 кораблі за проєктом "Василь Биков" і ще 2 будуються. Досвід повномасштабної війни в Україні показав, що корвети мають низку недоліків: слабка система озброєнь, зокрема протиповітряна оборона, погана швидкість і мала водотоннажність, через що страждає мореплавність. У РФ заявляли, що відмовляться від подальших закупівель проєкту через провальну концепцію "інноваційного патрульного корабля мінімальної водотоннажності з модульним озброєнням".

Основні характеристики "Павла Державина"

Водотоннажність — 1300 тонн;

Довжина — 94 метри;

Ширина — 14 метрів;

Осадка — 3,4 метра;

Екіпаж — до 80 осіб;

Силова установка — два маршові дизельні двигуни на 34 000 кінських сил.

Зазвичай для офшорних патрульних кораблів водотоннажність становить 1500-2000 тонн. Наприклад, британський патрульний корабель HMS Tamar має водотоннажність 2000 тонн.

Озброєння "Павла Державина"

Кораблі проєкту "Василь Биков" озброєні артилерійським і ракетним озброєнням. Ударним озброєнням виступають 8 пускових для ракет Калібр-К або Х-35. Засоби ППО — ПЗРК "Ігла-С" і "Верба". Також на борту може бути від 2 до 4 БПЛА "Орлан-10" і 1 вертоліт Ка-27ПС, Ка-29 або Ка-52К. Через недостатній рівень захисту ППО в мережі публікували фотографії одного з кораблів проєкту 22160 із ЗРК "Тор-М2КМ" на борту.

Великий сторожовий корабель проекту "Василь Биков" із ЗРК "Торм-М2МК"

Які завдання виконував "Павло Державин" і що означає його втрата

Загалом у строю Чорноморського флоту РФ залишається понад 30 бойових кораблів, якщо не брати до уваги допоміжні судна і катери. Окупанти розподілили їх між Севастополем, Новоросійськом і Феодосією. У ВМС України кажуть, що ще не можна говорити про паритет у Чорному морі, проте ворог уже не почувається безпечно. Він не може наближатися до берега Одеси, як це було в перші місяці повномасштабної війни.

Перший патрульний корабель проєкту 22160 під назвою "Василь Биков"

Кораблів проєкту 22160 у ВМС РФ є тільки 4 одиниці. Без "Павла Державина" їх буде три: "Василь Биков", "Дмитро Рогачов" і "Сергій Котов". Від цього можливості РФ патрулювати Чорне море знизяться. Після початку великої війни, у ЗМІ неодноразово писали про атаки на кораблі проєкту 22160. Вранці 1 серпня Міноборони РФ заявило про відбиття атак на "Сергія Котова" і "Василя Бикова". Однак журналісти опублікували радіоперехоплення переговорів окупантів про те, що на допомогу відправляли вертоліт Ка-29.

Основні завдання патрульних кораблів 22160 — патрулювання територіальних вод, а також вод у радіусі 200-мильної виключної економічної зони. Крім цього вони можуть надавати допомогу постраждалим під час морських катастроф. Також "Павло Державин" має охороняти бази ВМС від нападів противника.