Росіяни випробовують вертоліт Ка-52М у середовищі агресивних радіоперешкод: які результати

Повідомляють, що нова радіолокаційна система гелікоптера нібито здатна розпізнавати різноманітний спектр повітряних і наземних об'єктів у несприятливих умовах навколишнього середовища і коли оптична видимість мізерно мала.

Російські військові ретельно перевіряють модернізований ударний гелікоптер своїх ПКС Ка-52М, який був оснащений новою радіолокаційною станцією кругового огляду. Розширюючи можливості нової радіолокаційної системи, росіяни з'ясовують, чи може Ка-52М цілодобово вести розвідку і захоплення цілей у різних погодних умовах навіть за наявності значних природних або штучних радіоперешкод. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military від 12 жовтня.

Автори публікації, посилаючись на російські джерела, пишуть, що випробування нових систем вертольота відбудуться на окупованій території України. І хоча ця інформація не підтверджена, обидві сторони конфлікту використовують цей театр військових дій для перевірки своїх новітніх можливостей.

Що відомо про модернізацію

Нова радіолокаційна система, що працює в сантиметровому діапазоні частот, має забезпечувати льотчикам Ка-52М чудове управління в несприятливих умовах навколишнього середовища, коли оптична видимість мізерно мала. Повідомляється, що система нібито здатна розпізнавати різноманітний спектр повітряних і наземних об'єктів, включно з літаками, гелікоптерами, БПЛА, бронетехнікою і живою силою противника.

Крім того, випробовується здатність вертольота виявляти цілі з поганим радіолокаційним відбиттям. Однак залишається під питанням наскільки російські конструктори просунулися в цьому аспекті і наскільки успішно Ка-52М проходить випробування.

Оглядачі вважають, що вертоліт все ж отримав нові можливості.

"Схоже, що російські новини про можливості модифікованого Ка-52М не позбавлені підстав. Ймовірно, були вдосконалені радіолокаційні засоби та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)" — йдеться в публікації.

Думка західних фахівців

Автори матеріалу наводять дані з доповіді британських експертів Джека Вотлінга і Ніка Рейнольдса з Royal United Services Institute. У документі детально розглядається складна тактика радіоелектронної боротьби, яку застосовують російські ВПС у протистоянні з українськими підрозділами.

Цікаво, що українські військові виявили закономірність, яка пов'язує усунення GPS-перешкод у російських частинах і подальші авіаудари, що підкреслює необхідність точної навігації для координації цих процедур. Як підкреслюють автори доповіді, ця закономірність має велике значення, оскільки військові обох країн оперують схожими платформами.

Висновки

Оглядачі пишуть, що хоча офіційної інформації про перебіг останніх випробувань Ка-52М поки що не надходило, минув уже майже місяць відтоді, як ВПС повідомили, що росіяни проводять державні випробування нового Ка-52М. Незабаром після цього повідомлення Міноборони РФ ініціювало створення нового підрозділу у складі російських повітряно-десантних частин. За даними російських джерел, це розширення пов'язане зі збільшенням чисельності як вертолітних, так і танкових підрозділів.

"Проведені навчання свідчать про намір Росії підвищити боєздатність своїх військових частин, дислокованих в Україні. Очевидно, що Ка-52 добре зарекомендував себе в протистоянні українським контрнаступальним діям", — підсумували експерти.

Раніше журналісти War Zone докладно розповіли про модернізацію російського ударного вертольота Ка-52М і припустили, що машини вже можуть виконувати бойові завдання на передовій. Повідомлялося, що вертольоти отримали поліпшену оптико-електронну систему ГОЕС-451М, комплекс оборони Л418 "Моноблок" і керовані ракети ЛМУР.