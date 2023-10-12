В Україні запустять єдину інформаційну систему захисних споруд, — ДСНС

За інформацією відомства, з початку війни фонд укриттів в Україні збільшився втричі і може захистити половину населення. Після запуску єдиної інформсистеми всі громадяни отримають допуск до актуальної інформації про притулки на всій території країни.

Державна служба з надзвичайних ситуацій найближчим часом планує запустити єдину інформаційну систему "Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту". Роботу зі створення системи розпочали за дорученням уряду та РНБО. Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький на брифінгу в Military Media Center.

Єдина інформаційна система дасть змогу громадянам знайти найближчі та зручні для них укриття на єдиному національному інтернет-ресурсі зі зручним інтерфейсом.

Адміністрування системи здійснюватимуть обласні та районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування та територіальні підрозділи ДСНС.

Подальший розвиток ресурсу передбачає інтеграцію в мобільний застосунок "Дія". Наразі ДСНС веде про це переговори з Міністерством цифрової трансформації.

"Це перспектива ну кількох, можливо, днів або тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс", — зазначив Вітовецький.

Представник ДСНС додав, що офіційна державна база укриттів якісно відрізнятиметься від схожих ресурсів, які вже працюють у мережі, бо має чіткі вимоги до адміністрування та регулярно оновлюватиметься.

Брифінг Віктора Вітовецького

Фонд укриттів цивільного захисту в Україні

За словами Віктора Вітовецького, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фонд захисних споруд зріс більш ніж утричі. У сховищах різного типу, може сховатися майже половина населення країни.

"Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на сьогоднішній день їх уже понад 60 тисяч. З них понад 50 тисяч придатні до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах", — повідомив глава департаменту ДСНС.

Перевірка комісій ДСНС встановила, що на сьогодні загальний фонд захисних споруд в Україні становить понад 60560 укриттів:

понад 5200 бомбосховищ;

14 тисяч протирадіаційних укриттів;

понад 41 тисячу найпростіших захисних укриттів і споруд подвійного призначення.

Вітовецький окремо навів дані щодо захисних укриттів у навчальних закладах. З усіх освітніх закладів в Україні лише 70% (19,7 тисячі) мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів та викладачів.

Розміри та кількість сховищ можуть забезпечити захист 57% учасників освітнього процесу. Це означає, що всі заклади освіти, в яких є сховища, можуть працювати офлайн. Однак тим, чиї захисні споруди не можуть вмістити одночасно всіх учнів і викладачів, доведеться працювати у дві зміни.

Нагадаємо, у Херсонській області на лінії вогню встановили нові мобільні укриття. Захисні споруди встановили вздовж Дніпра, де ЗС РФ постійно ведуть обстріли українських населених пунктів.

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