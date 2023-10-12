"Маятник хитнувся": в ОП назвали аргументи, чому РФ причетна до нападу на Ізраїль

За словами Михайла Подоляка, ХАМАС використовував ті самі методи, з якими свого часу російські окупанти вторглися в Україну. Ба більше, напад на Ізраїль, за задумом Кремля, мав знизити увагу Заходу до України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що саме Росія може бути основним консультантом і головною зацікавленою стороною в нападі ХАМАС на Ізраїль. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 12 жовтня.

За його словами, активізація бойовиків 7 жовтня мала кінцеву мету, яка дуже схожа на російську — страх, залякування, атака на мирні міста і терор мирного населення. Крім того, як і у випадку зі ЗС РФ, це супроводжувалося таким інформаційним порядком денним: "Ми не нападаємо на мирних жителів, а всі наші звірства — лише чиясь пропаганда".

"Завдання стояло чітке – вирізати цілі сім'ї, шокувати Ізраїль, синхронізувати атаку дронів/ракет/множинні прориви стіни, забезпечити ситуативне захоплення військових баз за допомогою профі за масового відволікання уваги різаниною цивільних у поселеннях, масштабне захоплення заручників", — написав Михайло Подоляк.

Надалі очікувалися масштабні протести по всіх демократичних країнах, щоб уникнути дій у відповідь. Відповідно, увага до війни РФ проти України мала сильно знизитися.

Водночас, зазначає радник глави ОП, плани й очікування росіян на цю війну сильно провалилися.

"Остання частина плану вочевидь провалилася. Світова громадськість швидко й чітко озвучила загальну та єдину правильну позицію: зло це зло, воно не має виправдань та "поважних причин". Отже, маятник розвернувся й повернеться до своїх ініціаторів. Терористів буде ліквідовано, а західні політики ще більше мобілізуються у підтримці України та Ізраїлю", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 10 жовтня Михайло Подоляк висловлювався про війну в Ізраїлі та назвав РФ із ХАМАС масовими вбивцями, яким не писаний закон. Відповідно, заклики до переговорів тільки розтягнуть конфлікт у часі та дозволять винним уникнути покарання.