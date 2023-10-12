"Перевантаження системи": у ПС ЗСУ оцінили ефективність "Залізного купола" Ізраїлю (відео)
За словами Юрія Ігната, під час перших ударів по Ізраїлю велику роль зіграла щільність удару. Незважаючи на наявність прильотів, ефективність все ще можна вважати на високому рівні.
У перші дні війни в Ізраїлі по країні було випущено колосальну кількість ракет, з якими місцевій системі ППО "Залізний купол" не вдалося впоратися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, у чому причина.
За його словами, не з усіма загрозами вдалося впоратися в Ізраїлі і причиною тому стала завантаженість систем ППО, а також висока щільність ударів. Водночас, на думку спікера Повітряних сил, навіть такий результат можна вважати ефективним.
"Це одна з найкращих систем ППО, є в Ізраїлі ще одна — "Праща Давида". Багато країн мріяли б отримати такі системи. Давайте дивитися: якщо є 40 пускових установок по чотири ракети заряджені, множимо це все і розуміємо, що це все це полетіло на Ізраїль — тисячі снарядів реактивних системи залпового вогню, ударні безпілотники, можливо якісь ракети. Таким чином відбулося перевантаження системи. Вона відпрацювала і її потрібно як мінімум перезарядити. Плюс така щільність удару одномоментного", — заявив Юрій Ігнат.
Окремо було зазначено, що ефективність роботи ізраїльської системи ППО до масованих ударів була на рівні 90%. При цьому, ефективність українських систем ППО в середньому становить 75%, і такий результат дивує самих ізраїльтян, зокрема західних партнерів. Усе це незважаючи на те, що ще торік країна мала виключно радянські зразки озброєння.
Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, чому спецслужби Ізраїлю "проґавили" підготовку бойовиків ХАМАС і допустили раптову атаку. Оглядачі задаються питанням, як ісламістам вдалося "за очима" ізраїльських спецслужб створити такий великий арсенал ракет, які в результаті перевантажили систему ПРО "Залізний купол".