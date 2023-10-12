Мобілізація в Україні: співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян — Мін'юст

Щоб уникнути порушень своїх прав громадяни повинні знати, що поліція не має права вручати повістки, а співробітники ТЦК не наділені повноваженнями перевіряти документи.

Нині в Україні діє правовий режим воєнного стану. Це означає, що деякі права громадян обмежуються, а силові структури отримують додаткові повноваження. Але розширені повноваження силовиків залишаються чітко регламентованими та розмежованими між окремими структурами. Хто і на яких підставах має право перевіряти документи на вулиці у цивільних осіб, а також хто і де може вручати повістки до ТЦК, роз'яснили в Міністерстві юстиції.

У Мін'юсті наголосили, що перевірка документів на вулиці співробітниками ТЦК є незаконною, а поліцейські не мають права вручати повістки військовозобов'язаним. Крім того, перш ніж надати свої документи на перевірку уповноваженій особі, громадянин має право попросити її пред'явити службове посвідчення і назвати підстави для перевірки.

Хто і на яких підставах може перевіряти документи на вулиці

Повноваженнями перевіряти документи у громадян наділені співробітники кількох силових структур:

Національної поліції;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Державної митної служби;

ЗСУ.

Своєю чергою, до повноважень представників ТЦК перевірка документів на вулицях не входить. Тому останнім часом широко поширена практика спільних патрулів і блокпостів співробітників ТЦК і поліції.

Перелік підстав для перевірки документів у поліції досить широкий. Фактично, поліцейські можуть знайти підставу в будь-якій ситуації, щоб зупинити пішохода або транспорт для перевірки. Проте не зайвим буде уточнити, чому вас просять пред'явити документи.

Уповноважена особа у відповідь на прохання має озвучити одну з наведених нижче причин:

порушення правил громадського порядку;

ознаки алкогольного сп'яніння;

підозра на причетність або вчинення злочину;

підозра на використання транспортного засобу в злочинних цілях;

порушення заборон, запроваджених у період воєнного стану;

знаходження на місці вчинення злочину, правопорушення, ДТП або іншої надзвичайної ситуації;

наявність зброї, боєприпасів, наркотиків або інших заборонених предметів чи речовин;

зберігання, використання або транспортування предметів і речовин, які потребують спеціального дозволу;

перебування на території або об'єкті, де діє спецрежим.

Не є підставою для перевірки документів встановлення особи з метою вручити повістку до ТЦК.

Хто і де може вручати повістки до ТЦК військовозобов'язаним громадянам

У Мін'юсті уточнили, що законом не обмежуються локації вручення повісток. Тобто військовозобов'язаному можуть вручити документ, що приписує з'явитися до ТЦК, у будь-якому місці: удома, на роботі, у громадському місці, на блокпосту або на вулиці.

При цьому закон обмежує список офіційних осіб, які мають право вручати повістки. Такими повноваженнями наділені:

представники ТЦК;

працівники місцевих органів самоврядування;

роботодавці, незалежно від форми власності підприємства.

Поліція не має права вручати повістки ні на вулиці, ні в будь-якому іншому місці, законом такі повноваження не передбачені, підкреслили в Мін'юсті.

Нагадаємо, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК і СП. Це стосується і тих, хто має право на відстрочку від призову від мобілізації.

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