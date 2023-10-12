"Є втрати, але так завжди буває": Буданов підтвердив полон бійця ГУР під час вилазки в Крим

У ніч на 4 жовтня українські розвідники висадилися на півострові декількома групами. Одна з них потрапила на ворога, у результаті чого зав'язався бій.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов підтвердив, що росіяни полонили українського розвідника Олександра Лобаса під час висадки в тимчасово окупованому Криму 4 жовтня. Про це він повідомив під час інтерв'ю "Українській правді".

"На жаль є втрати, але так завжди буває", — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що вночі 4 жовтня було кілька висадок розвідувальних груп у Криму, одна з яких потрапила на ворога, в результаті чого зав'язався бій. Тоді відбулося дві збройні суточки між українськими розвідниками та окупантами, під час однієї з них в полон взяли Олександра Лобаса. Щодо втрат у живій силі, очільник ГУР наголосив, що ворог втратив більше, ніж українська сторона.

"Вони (росіяни, — ред.) показали тільки там, де змогли полонити, на жаль, нашого пораненого розвідника і труп один показали", — розповів він.

З його слів, також тої ночі відбувся морський бій — російська катерна група вступила в перестрілку з українською. Ворог підключив авіацію, проте по ній відпрацювали декілька ПЗРК. Буданов наголосив, що українські катери назад повернулися "нормальні".

Крім цього, Кирило Буданов розповів, що відбувається певна кількість розвідувальних операцій на півострові. Їх основний задум — підготовка до звільнення Криму. Операції потрібні для перевірки шляхів для подальшого заведення більших елементів для деокупації території. З його слів, основною метою є знаходження та перевірка пляжів для висадки серйозніших груп.

Нагадаємо, вночі 4 жовтня у пресслужбі Міноборони РФ заявили, що українська ДРГ намагалася проникнути на територію Криму біля мису Тарханкут. У росЗМІ заявили про нібито знищення 13 диверсантів, озброєних гвинтівками M4 та уламковими гранатами.

Тоді в ГУР МОУ підтвердили висадку спецпризначенців батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" в Криму, які вступили в бій з ворогом. Зазначили, що бійці завдали ЗС РФ вогневого ураження.

Пізніше росЗМІ повідомили, що окупанти захопили в полон одного з українських розвідувальників.