"Зроблять правильні речі": США не висували Ізраїлю умов щодо використання зброї (відео)

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, ЦАХАЛ є професіоналами своєї справи, тому у Вашингтона немає причин не вірити їм у підготовці операцій.

Сполучені Штати Америки не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американського озброєння. З такою заявою виступив глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 12 жовтня.

За його словами, вся військова допомога, яку Вашингтон надає Єрусалиму, використовується країною без будь-яких обмежень. Водночас у США сподіваються на її належне використання.

"Ми не висували жодних умов щодо надання цього обладнання. Це професійні військові, яких очолює професійне керівництво. Ми сподіваємося і очікуємо, що вони зроблять правильні речі в рамках своєї кампанії", — заявив Ллойд Остін.

Окремо глава Пентагону зазначив, що Ізраїль також самостійно ухвалює рішення про те, який вигляд матимуть їхні військові операції після початку війни 7 жовтня.

"У нас немає причин вірити, що вони зроблять щось по-іншому", — продовжив Ллойд Остін.

Нагадаємо, 26 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії через дотримання досягнутих домовленостей із партнерами.

28 серпня в Офісі президента зазначили, що партнери України дозволили бити по Криму західною зброєю. Нинішня позиція партнерів України кардинально відрізняється від тієї, що була рік тому. При цьому він уточнив, що по Курську б'ють "безпілотники невстановленої природи".