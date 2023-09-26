"Є угоди": Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Київ сподівається на постачання далекобійних ракет від американських партнерів і обіцяє дотримуватися досягнутих домовленостей.

Related video

Секретар Ради національної безпеки оборони Олексій Данілов висловився про ймовірну передачу США Україні далекобійних ракет ATACMS та їх застосування проти російських військ. Про це він заявив в інтерв'ю газеті ABC.

За його словами, цей вид озброєння застосовуватиметься для власного захисту лише на українській території, як це і відбувається з усією західною зброєю, яка потрапляє до рук бійців Збройних сил України.

"Ми не будемо використовувати їх на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", — заявив Олексій Данілов.

Окремо він зазначив, що Київ хотів би отримати таку допомогу від Сполучених Штатів Америки найближчим часом, однак точних термінів ніхто дати не може.

Важливо

ATACMS для України будуть. Але в такій кількості, яка вигідна нашим союзникам, а не Києву

Ракети ATACMS для України: подробиці

У Вашингтоні не заперечують варіанту, що Україна все ж таки отримає далекобійні ракети, однак офіційного рішення з Білого дому все ще немає. Офіцер армії США Ден Райс, який був радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вважає, що рішення про постачання є неминучим, і це може статися до кінця місяця. Це має суттєво змінити ситуацію на фронті.

"Цього тижня, найімовірніше, буде схвалено касетні ракети", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня експерт заявив, що навіть 100 ракет ATACMS допоможуть знизити бойовий потенціал РФ. Головне — домогтися початку поставок, а потім їхня кількість лише зростатиме. Стабільність забезпечення ЗС РФ з часом знизиться.