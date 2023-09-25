"Досить швидко": навіть 100 ракет ATACMS допоможуть знизити бойовий потенціал РФ, — експерт

За словами директора компанії Defense Express Сергія Згурця, головне — домогтися початку поставок, а потім їхня кількість лише зростатиме. Стабільність забезпечення ЗС РФ з часом знизиться.

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Навіть якщо Сполучені Штати Америки нададуть сотню далекобійних ракет ATACMS Україні, це значно знизить стабільність російського забезпечення. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо" 25 вересня.

За його словами, насамперед таке озброєння потрібне українським захисникам для того, щоб дістати до забезпечення противника, які йому довелося перемістити за 80 і більше кілометрів від фронту, тим самим захищаючись від РСЗВ Himars.

"Інформація про ATACMS вкрай позитивна і про це говорилося неодноразово. Кількість цих ракет, яка нам потрібна, звісно, вимірюється понад сотню. Також цікаво, що була розмова в США президента Зеленського з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, і йшлося про потребу України щонайменше у 200 ракет ATACMS", — заявив Сергій Згурець.

Окремо директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зазначив, що навіть сотня ракет ATACMS, які можуть бути передані на першому етапі Україні, сильно вплине на стабільність забезпечення ЗС РФ. Також у них буде менше можливостей командувати ворожими військами.

"Враховуючи, що удари по командних пунктах ворога з ATACMS будуть реалізовані досить швидко. Тут головне — питання першої поставки, а далі буде тільки нарощуватися, зараз в американців ATACMS не так багато, вони переходять на більш потужні системи та зразки озброєння, водночас було виготовлено понад 4 000 ATACMS, частина з них у касетному спорядженні", — продовжив Сергій Згурець.

Нагадаємо, 24 вересня американський генерал розповів, які ракети ATACMS отримають ЗСУ. Екскомандувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначив, що снаряди цілком підійдуть для ураження деяких ворожих цілей, але вони не настільки ефективні для знищення деяких об'єктів у Криму.