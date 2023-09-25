"Достаточно быстро": даже 100 ракет ATACMS помогут снизить боевой потенциал РФ, — эксперт

По словам директора компании Defense Express Сергея Згурца, главное — добиться начала поставок, а потом их количество будет лишь расти. Стабильность обеспечения ВС РФ со временем снизится.

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Даже если Соединенные Штаты Америки предоставят сотню дальнобойных ракет ATACMS Украине, это значительно снизит стабильность российского обеспечения. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" 25 сентября.

По его словам, в первую очередь такое вооружение нужно украинским защитникам для того, чтобы достать до обеспечения противника, которые ему пришлось переместить за 80 и более километров от фронта, тем самым защищаясь от РСЗО Himars.

"Информация об ATACMS крайне положительна и об этом говорилось неоднократно. Количество этих ракет, которое нам нужно конечно измеряется более сотни. Также интересно, что был разговор в США президента Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании, и говорилось о необходимости Украины по меньшей мере, в 200 ракет ATACMS", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно директор информационно-консалтинговой компании Defense Express отметил, что даже сотня ракет ATACMS, которые могут быть переданы на первом этапе Украине, сильно повлияет на стабильность обеспечения ВС РФ. Также у них будет меньше возможностей командовать вражескими войсками.

"Учитывая, что удары по командным пунктам врага с ATACMS будут реализованы достаточно быстро. Здесь главное — вопрос первой поставки , а далее будет только наращиваться.Сейчас у американцев ATACMS не так много, они переходят на более мощные системы и образцы вооружения, вместе с тем было произведено более 4 000 ATACMS, часть из них в кассетном снаряжении", — продолжил Сергей Згурец.

Напомним, 24 сентября американский генерал рассказал, какие ракеты ATACMS получат ВСУ. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес отметил, что снаряды вполне подойдут для поражения некоторых вражеских целей, но они не столь эффективны для уничтожения некоторых объектов в Крыму.