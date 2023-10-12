"Для контрнаступу": в Україні є ракети дальністю до 1000 кілометрів, — Подоляк

За словами радника голови ОП, Україна має намір нарощувати власне виробництво зброї за допомогою іноземних інвестицій. Особлива увага приділяється виробництву далекобійних ракет, безпілотників і снарядів для танків і артилерії.

Україна робить ставку на виробництво власних ракет дальнього радіусу дії для ураження логістики агресора та успішного продовження контрнаступу. На сьогодні вже створено зразки далекобійної зброї, але для розширення виробничих потужностей необхідні інвестиції. Про це повідомив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

ЗСУ досягли серйозних успіхів у використанні ударних БПЛА дальнього радіусу дії, які завдавали ударів по російських військових об'єктах навіть у Підмосков'ї. Однак, щоб не поступатися в ударному озброєнні противнику, Україні одних дронів недостатньо — потрібні далекобійні ракети.

"Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не тільки виробництво дронів, а й ракетне виробництво. І в нас уже є відпрацьовані експериментальні зразки дальністю 750-1000 кілометрів", — зазначив Подоляк.

Подоляк також повідомив, що Україна працює над тим, щоб залучити додаткові інвестиції у свою оборонну промисловість і масштабувати наявне ракетне виробництво.

За словами радника офісу президента, Україна має намір насамперед інвестувати у виробництво таких видів озброєння, як:

БПЛА різних модифікацій;

ракети дальнього радіусу дії;

снаряди різних калібрів для артилерії і танків.

"Україна не може виробити за півроку, наприклад, тисячу ракет або дві тисячі ракет. Але виробництво є", — запевнив Подоляк, додавши, що на Форумі оборонних індустрій було підписано попередні контракти з виробництва озброєння.

Нагадаємо, в Україні провели випробування нового підводного безпілотника "Марічка". Відмітна особливість дрона — невразливість для російських систем РЕБ і унікальна система зв'язку з оператором, яка дає змогу контролювати субмарину на великих відстанях і глибині.

Раніше Фокус писав, як збільшення виробництва зброї в Україні змінить розклади на фронті. Військові експерти впевнені, що великі обсяги виробництва озброєння будуть основою успішного наступу ЗСУ.