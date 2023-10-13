Кремль приховує втрати ЗС РФ та перебільшує успіхи армії під час штурмів Авдіївки, – ISW

Висока активність російської пропаганди щодо приховування втрат востаннє була зафіксована у медіа РФ у лютому 2023 року, коли російські війська залишилися без колони бронетехніки під час наступу на Вугледар.

Російські ЗМІ перебільшують результати бойових дій на Авдіївському фронті, намагаючись приховати реальну ситуацію. Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 жовтня повідомив подробиці.

Американські аналітики звернули увагу на повідомлення російських джерел про те, що наче втрати техніки незначні. Насправді, як йдеться у звіті, Росія залишилася без великої кількості різних типів бойових одиниць.

Такі випадки востаннє у медіа РФ показували у лютому 2023 року. Тоді російські війська залишилися без колони бронетехніки під час завершення російського наступу на Вугледар.

З арештом відомих критиків "цензуру" не виключають. Блогери наче бояться сказати зайве, щоб не випробувати таку саму долю.

У ISW зазначили, що деякі відомі російські блогери співпрацюють із формуваннями "Народного ополчення Донецької Народної Республіки". Значна кількість з них воює в районі Авдіївки. Це дозволяє їм ще більше перебільшувати заявлені перемоги та мовчати стосовно поразок.

Фото: Deep State

Зафіксували аналітики й випадок, коли один відомий блогер похвалив російське військове командування за надання повідомлень стосовно заявлених успіхів. Це перша операція за довгий час, коли російське командування спробувало створити інформаційний бар'єр.

Нагадаємо, 13 жовтня у ISW повідомили, що ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута. На схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки зафіксовано просування на кілька сотень метрів, а також відбулося покращення тактичних позицій ЗСУ на захід від населеного пункту Роботине.