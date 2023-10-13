Потужні вибухи в Мелітополі: ЗМІ повідомляють про роботу ППО (фото)

Вибухи було чути в центральній частині міста. Мер Іван Федоров припустив, що російська ППО вкотре могла довести свою "аналоговнетність".

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області пролунала серія потужних вибухів. Про це вранці 13 жовтня повідомив мер міста Іван Федоров.

"Вибух у Мелітополі. Чи то ворожа "певео" доводить свою "аналоговнетність", чи то р#шистам знову не до сміху. Чекаємо подробиць", — повідомив міський голова.

Як уточнили в Telegram-каналі "РІА-Мелітополь", вибухи пролунали в центрі міста. Журналісти припустили, що працювала російська протиповітряна оборона.

Реакція окупаційної адміністрації

Варто зазначити, що окупаційна влада Мелітополя, зокрема так звана "голова адміністрації" Галина Данильченко, промовчала про цей інцидент.

Глава російської окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області Євген Балицький також не коментував ранкові вибухи.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують найближчим часом організувати виробництво дронів. Причому для цих цілей збираються залучати українських дітей.