Знищили 1030 окупантів: ворог безуспішно наступає на Авдіївському та Лиманському напрямках (карта)

За даними командування, ЗС РФ впродовж доби втратили понад 170 одиниць техніки, серед якої танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи.

Військові РФ продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1030 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Станом на ранок 13 жовтня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до України становлять близько 285 920 військовослужбовців.

Втрати росіян у війні станом на 13 жовтня

особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб

танків ‒ 4931 (+26)

бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49)

артилерійських систем – 6807 (+44)

РСЗВ – 811

засобів ППО ‒ 546 (+1)

літаків – 316

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17)

крилаті ракети ‒ 1531

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни — 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33)

спеціальна техніка ‒ 967 (+1)

Яка ситуація на фронті: деталі

За даними Генштабу, Збройні сили України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

"Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — додають у повідомленні.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Повідомляють, що авіаційних ударів зазнали Попівка, Середина Буда Сумської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Козацьке, Ульянівка Херсонської області.

"Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — заявляють у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

Куп"янський відтинок на карті DeepState

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

Лиманський відтинок на карті DeepState

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В той же час, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте, як наголошують у Генштабі, безуспішно. Українські військові відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Авдіївський відтинок на карті DeepState

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Мар"їнський напрямок на карті DeepState

"На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів", – додають у дописі.

На Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Окрім того, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 — по пунктах управління та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника", — заявили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко повідомив, що ЗС РФ поставили за мету досягти стратегічних успіхів на фронті, саме тому окупанти намагаються взяти в кільце Авдіївку Донецької області.