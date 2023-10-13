Чоловік придумав "оригінальні відмазки" від мобілізації: як його покарали

Чоловік намагався уникнути мобілізації, прикриваючись повітряними тривогами, некомпетентністю співробітників ТЦК й зубним болем. Суд його аргументи не прийняв.

Дрогобицький міськрайонний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному судовому реєстрі.

Як встановили слідчі, чоловік отримав близько п'яти повісток на відряджання до військової частини, але мобілізований так і не був. На суді він заявив, що все ж таки з'являвся до центру комплектування, однак його не забирали, а тому "вся відповідальність лежить виключно на посадових особах районного ТЦК".

Які "відмазки" використовував призовник

У березні 2023 року йому вручили дві повістки, а ще одну 7 серпня 2023 року, і таким чином, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нього накопичилося цілих 5 повісток. Коли справа дійшла до суду, чоловік став ухилятися від явки. З цієї причини його оголосили в розшук.

Він стверджував, що проживає в Бориславі, в той час як ТЦК, до якого його запрошували, знаходиться в Дрогобичі. Свою відсутність у військкоматі 26 жовтня минулого року він пояснив оголошеною того дня повітряною тривогою і труднощами в роботі громадського транспорту, через які він не зміг дістатися до іншого міста. На його думку, він не зобов'язаний був з'являтися до ТЦК і СП в інший час, окрім зазначеного в повістці.

Його відсутність у військкоматі 3 березня 2023 року також було пояснено повітряною тривогою. Згідно з його словами, того дня йому просто видали повістку на 8 березня того ж року. За його словами, коли він з'явився до військкомату в Міжнародний жіночий день, йому повідомили про ймовірне кримінальне провадження щодо нього. Тому чоловік вирішив просто повернутися додому.

7 серпня 2023 року йому було видано ще одну повістку, однак він не з'явився до військкомату. Цього разу він пояснив своє рішення зубним болем. На суді військовозобов'язаний підтвердив отримання п'яти повісток, наполягаючи на своїй невинності та звинувачуючи співробітників ТЦК, а також стверджуючи, що він бажає миру.

Що вирішив суд

Суд не прийняв аргументи призовника. Суддя зазначив, що чоловік знав про час, дату та місце прибуття для відправлення до військової частини, і він міг би заздалегідь вжити заходів, щоб уникнути неявки. Наприклад, він міг би домовитися з кимось зі знайомих, щоб його довезли до військкомату, або ж він міг би заздалегідь приїхати до Дрогобича і зупинитися в друзів чи родичів.

Суд також зазначив, що чоловік не надав жодних доказів того, що він дійсно з'являвся до центру комплектування. Зокрема, він не зміг надати жодних документів, що підтверджують його присутність у ТЦК.

Таким чином, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес мобілізації в Україні стає суворішим, і суди починають рішучіше реагувати на випадки ухилення від призову, часто виносячи реальні тюремні вироки.