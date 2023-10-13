"Будувати укріплення стане складніше": в Маріуполі вибухнув склад окупантів (фото)

Склад належав інженерним військам ЗС РФ, які будували оборонні укріплення навколо міста

В окупованому Маріуполі на Донеччині у російських окупантів стало на один склад менше. Він раптово згорів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді 13 жовтня з посиланням на українське підпілля.

Зазначається, що склад росіян розміщувався в місті в мікрорайоні "Східний". Він належав інженерним військам ЗС РФ.

"Тепер будувати укріплення буде складніше", — лаконічно зазначили пожежу на ворожому складі у "Маріупольському спротиві".

Нагадаємо, що російські окупанти готують "подушку" для залізниці. Вони розширюють автодорогу між Новоазовськом та Маріуполем і будують ділянку завдовшки 50 км, яка має врізатися безпосередньо в наявну гілку Маріуполь-Волноваха і далі йтиме до Мелітополя та Криму.

Раніше повідомляється, що РФ перекинула додаткові військові сили та військову техніку до тимчасово окупованого Маріуполя та прилеглих до нього районів.