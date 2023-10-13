Чотири танки та "Урал": бійці ЗСУ дронами-камікадзе знищили техніку ЗС РФ під Бахмутом (відео)
Сирський відзначив роботу українських захисників та уточнив, що ЗС РФ також залишилися без зенітної установки та особового складу.
На Бахмутському напрямку Сили оборони України "відмінусували" чотири російські танки і вантажівку. Про це повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, 13 жовтня в Telegram.
Зазначається, що по ворожій техніці гуртом відпрацювали бійці 28-ї ОМБр та 120-го ОРБ.
"Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 28-ю ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр знищили на Бахмутському напрямку: 4 танка (Т-80 — 3 штуки і Т-72), ЗУ, "Урал" та особовий склад росіян", — йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як "горить-палає техніка ворожа".
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відзначив роботу українських захисників.
"Чудова робота", — написав він.
Нагадаємо, що дрони-камікадзе в Курській області поцілили у засоби спостереження, які наводять ДРГ на обʼєкти критичної інфраструктури України.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ "відмінусували" 18 танків, літак та понад 700 росіян на Таврійському напрямку.