Україна вразила дронами носій ракет РФ "Буян" і корабель "Павло Державін", — ЗМІ

За даними журналістів, обидва судна були вражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами України провели успішну операцію проти носія крилатих ракет "Буян" і корабля "Павло Державін" з використанням інноваційних морських дронів. Про це повідомляє видання "УП" із посиланням на джерела.

Інсайдери видання стверджують, що атаку на російський ракетоносій "Буян" 13 жовтня і вибух "Державіна" позавчора було організовано спільними зусиллями Служби безпеки України та Військово-морських сил України.

Подробиці операції поки що залишаються в секреті серед співробітників спецслужб, але вони стверджують, що обидва судна були атаковані з використанням "Морських малюків" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики і водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Учора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів піти від наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні вражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків". СБУ попереджає росіян — не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту", — повідомляють у виданні.

Нагадаємо, що 13 жовтня вибухнув російський корабель МРК проєкту 21631 "Буян-М". Це судно є носієм "Калібрів", якими російські окупанти обстрілюють українські міста. Місцеві вважають, що корабель міг підірватися на міні або в нього влучила українська ракета.

У Криму 11 жовтня могли пошкодити корабель ЧМФ РФ "Павел Державин". За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, точної інформації про те, що сталося зі сторожовим судном, не було. Це міг бути як ракетний удар, так і атака дронів. На воду судно спустили через 3 роки після початку будівництва — 21 лютого 2019 року.