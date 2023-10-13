В Росії все готове для масової мобілізації, але оголосити її не можуть, ― українська розвідка

В країні-агресорці вже уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство.

В Росії приховано здійснюється мобілізація для заміщення втрат, які несуть збройні сили РФ в Україні, а також все готове для оголошення "великої хвилі" мобілізації. Про це сказав представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, процес мобілізації в Росії не припинявся і триває вже більше року. Протягом першого періоду так званої масштабної мобілізації, який почався у жовтні 2022 року, в РФ мобілізували більше 300 тисяч військовослужбовців.

"Кожного дня Росія приховано здійснює мобілізацію для заміщення втрат, які несуть збройні сили РФ на нашій території, а по-друге ― для формування нових частин і з’єднань. Зараз в РФ розпочався черговий осінній призов. Мета, яку зараз поставила для себе РФ ― усіх мобілізованих до лав ЗС РФ перевести на контрактну основу. Цей процес відбувається різними методами, зокрема, й погрозами", — сказав Скібіцький.

Він додав, що за цей час чисельність ЗС РФ суттєво не збільшилася.

"Росія готова до процесу великої хвилі мобілізації: уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства, норми кримінального кодексу РФ у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство. Водночас, масова мобілізація ― дуже потужний удар по економіці Росії, тому що призивається найбільш працездатне населення. Мабуть, росія десь все це враховує", — говорить Скібіцький.

Він додав, що накопичення потужних ударних угруповань, які передбачають масову мобілізацію особового складу в Росії, станом на зараз ГУР Міноборони України не бачить.

Нагадаємо, що у Міноборони анонсували посилення мобілізації в Україні. Вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних.

Раніше повідомлялося, що Україна вразила дронами носій ракет РФ "Буян" і корабель "Павло Державін". Обидва судна були вражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.