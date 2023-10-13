Ізраїль закликає до евакуації понад 1 млн жителів Гази: ООН вимагає скасувати наказ

Армія оборони Ізраїлю напередодні наземної операції в Секторі Газа розкидає листівки із закликом покинути місто. В ООН заявили, що такі кроки перетворять і без того трагічну ситуацію на катастрофічну.

Ізраїльські військові 13 жовтня у своїй заяві попередили, що жителі північної частини Сектора Гази за 24 години мають евакуюватися в південну частину території, оскільки "найближчими днями" ЦАХАЛ буде активно діяти в місті Газа. В ООН закликають скасувати цей наказ, оскільки йдеться про переміщення 1,1 млн осіб — це половина населення всього Сектора Гази. Про це повідомляє The New York Times.

"Громадяни міста Газа, евакуюйтеся на південь заради власної безпеки та безпеки ваших родин і віддаліться від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит", — попереджає ізраїльська сторона.

Ізраїльська сторона розкидає листівки із закликом покинути Газу

Водночас армійці додали, що жителі Гази зможуть повернутися в місто тільки після чергового оголошення.

На думку представника організації Стефана Дюжарріка, переміщення понад мільйона людей призведе до "руйнівних гуманітарних наслідків". Він наголосив, що ООН рішуче вимагає скасувати наказ, щоб уникнути перетворення і без того трагічної ситуації на катастрофічну.

На думку оглядачів The War Zone, Армія оборони Ізраїлю в такий спосіб готується до наземної операції в регіоні, однак таке рішення поставило Ізраїль у глухий кут у відносинах з ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан назвав реакцію міжнародної організації ганебною і закликав її зосередитися на засудженні ХАМАС і підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Оглядачі зазначають, що поки незрозуміло, як ООН зможе організувати масове переміщення населення в такі стислі строки, з огляду на те, що багато доріг пошкоджено і непрохідні внаслідок ізраїльських авіаударів.

Тим часом кількість загиблих продовжує зростати. На сьогоднішній день в Ізраїлі загинули 1300 осіб, більшість з яких стали жертвами терактів, скоєних ХАМАС минулими вихідними. За даними ЦАХАЛу, до цієї кількості входять 222 військовослужбовці, які загинули відтоді.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан 13 жовтня заявив, що якщо армія Ізраїлю продовжить блокаду Гази, то інші "рухи опору" можуть відкрити другий фронт у війні. За його словами, блокада міста і вимкнення електрики є воєнними злочинами ізраїльських силовиків.