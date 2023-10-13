"Окупанти стурбовані": ЗСУ щодня знищують пункти ЗС РФ під Херсоном, — Гуменюк

За словами начальниці пресслужби Сил оборони півдня, українські захисники роблять усе для того, щоб залишити противника без поповнення снарядів. Для цього й ведеться ефективна робота по їхніх позиціях.

Сили оборони України вживають заходів для того, щоб у російських окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області був снарядний голод. Робота ведеться щодня. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 13 жовтня.

За її словами, українським захисникам регулярно вдається знищувати різні польові пункти боєпоставок противника на цьому напрямку. Лише минулої доби вдалося ліквідувати два таких.

"Загалом за цей тиждень уже чотири таких польових пункти. Але вони поки що мають можливість підтягувати логістику. Вони не відрізані повністю від Кримського півострова, який є для них таким хабом, де накопичено досить багато і озброєння, і потенціалу людського, і техніки. І поки що вони мають можливість підтягувати ці резерви на місце, де проходить лінія бойового зіткнення", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо було зазначено, що бійці ЗС РФ перебувають зараз в умовах контрбатарейної боротьби, тому навряд чи зроблять дії для формування Дніпра. Уся причина в тому, що позиції ЗСУ розташовані географічно вище і серйозно укріплені, тому плани противника свідомо приречені на провал.

"У них же навпаки. Нагадаю, підривом Каховської ГЕС вони самі собі зіпсували першу лінію протидесантного мінно-вибухового загородження, і ситуація з підривом на своїх же мінах у них ще триває. Тому вони максимально багато маневрують між островами, намагаючись знайти і розгорнути такі спостережні пункти, з яких буде видно і хоча б трішечки зрозуміло, що затіяли Сили оборони, тому що окупанти дуже серйозно занепокоєні тим, що не розуміють наших планів, не можуть передбачити подальший розвиток подій", — продовжила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ задіяли сім ДРГ у Херсонській області, щоб прорватися на деокуповану територію. Російське командування "імітує активність", посилаючи диверсантів на острови під Херсоном. При цьому ворог розуміє, що форсувати правобережжя не здатен.