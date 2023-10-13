Дніпропетровський завод допомагав РФ облаштовувати воєнні бази: що відомо (фото)

Дніпропетровський завод продавав у Росію оптові партії трубопровідної арматури. Ця продукція потрібна ворогу для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації ЗС РФ, розповіли в СБУ.

У Дніпрі директор заводу продавав росіянам комплектуючі для систем водопостачання для воєнних баз. Служба безпеки України (СБУ) його затримала. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки ліквідувала на Дніпропетровщині злочинну схему продажу до Росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Силовики зазначили, що учасники оборудки приховано переправляли до Російської Федерації оптові партії трубопровідної арматури, а саме дискових затворів, для регулювання потоку рідин в інженерних мережах. Ця продукція потрібна ворогу для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації угрупувань ЗС РФ у Росії та тимчасово окупованих територіях. Протягом 2022 року до РФ було незаконно експортовано декілька партій арматурних комплектуючих на суму в розмірі понад два мільйони гривень.

За даними слідства, директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий організували незаконну діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками та розробили механізм нелегального експорту санкційної продукції до РФ.

Крім цього, для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар на заводі в Дніпрі нібито для власних потреб. Проте після його одержання товар переправляти до Росії. Організатори схеми вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації для того, аби замаскувати "схему".

СБУ провела обшуки на виробництві та в помешканнях організаторів, під час яких було виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи й чорнові записи. У результаті слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 ККУ. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Також було накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства.

Продукція, яку продавали до РФ

Продукція, яку продавали до РФ

СБУ виявили завод, що продава продукцію до РФ

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України СБУ викрила понад дві тисячі осіб, який запідозрили в державній зраді. За інформацією СБУ, ворог почав масово вербувати українців з 2004 року.

11 жовтня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру ще одному зраднику, який вступив до складу ворожого підрозділу снайперів та обстрілював позиції ЗСУ в районі Донецька. Силовики встановили, що він вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.