Британія посилить військову присутність на півночі Європи, — Сунак

Прем'єр Ріші Сунак заявив, що Британія візьме участь у великомасштабних навчаннях на півночі Європи за участю кількох країн, а також протестує повітряну охорону.

Велика Британія перекине понад 20 тисяч військовослужбовців до країн Північної Європи у 2024 році з метою захисту критичної інфраструктури союзників. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяви британського уряду.

У п'ятницю, 13 жовтня, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрівся з лідерами скандинавських країн у межах саміту Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) з оборонного співробітництва на шведському острові Готланд у Балтійському морі.

Зустріч відбулася через кілька днів після того, як трубопровід і телекомунікаційний кабель передачі даних між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці були пошкоджені через зовнішню активність, як вказали експерти. Це викликало занепокоєння з приводу безпеки в скандинавських країнах і самій Британії.

У заяві, зробленій урядом Великої Британії після саміту, йдеться про те, що вона відправить 20 тисяч солдатів, матросів, морських піхотинців і льотчиків, а також вісім кораблів Королівського флоту, групу швидкісних літаків і військових гелікоптерів, щоб допомогти поліції і стримати загрози з боку Росії.

"Цього тижня ми ще раз переконалися в тому, що наша безпека не може сприйматися як щось само собою зрозуміле. Дуже важливо, щоб ми були єдині в боротьбі з тими, хто має злі наміри", — заявив Сунак під час саміту.

При цьому прем'єр Сунак наголосив, що Британія візьме участь у великомасштабних навчаннях за участю кількох країн, зокрема в холодну пору року, а також протестує повітряну охорону.

Об'єднаний експедиційний корпус — що відомо

Об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства (JEF) — це багатонаціональні експедиційні сили, створені 2015 року Великою Британією. До них, крім Британії, входять дев'ять північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. За необхідності JEF можуть розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій або бойових операцій високої інтенсивності.

Що передувало

Нагадаємо, днями в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Фінські ЗМІ підозрюють, що до цього причетна Росія.

Газопровід Balticconnector у Фінській затоці Балтики Фото: З відкритих джерел

Водночас директор фінської служби безпеки і розвідки Антті Пельттарі допускає, що за диверсією на газопроводі стоїть якась держава.

8 жовтня фінські та естонські оператори газових систем заявили, що помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу.

9 жовтня компанія Gasgrid Finland заявила, що єдиною можливою причиною падіння тиску в трубопроводі Balticconnector є отвір у трубі.

10 жовтня влада Фінляндії оголосила, що визначила місце аварії — 77-й кілометр підводного трубопроводу.

У розслідуванні інциденту беруть участь Служба розвідки безпеки Фінляндії (Supo) і Прикордонна охорона Фінляндії. Національне бюро розслідувань Фінляндії (NBI) повідомило, що зробить заяву пізніше.

Нагадаємо, Фокус писав, що НАТО запускають центр захисту підводної інфраструктури через можливі диверсії РФ.

Крім того, Фокус повідомляв, що перед вибухом на газопроводі в Полтавській області був помічений дрон.

Раніше ми зазначали, що у вересні 2023 року РФ уперше в поточному році завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Після обстрілу в місті Рівне кілька годин не було електропостачання.