США можуть відправити підрозділ морпіхів до Ізраїлю, щоб посилити свої війська, — CNN

За словами журналістів, підрозділ, який наразі перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з більш ніж 2000 морських піхотинців і матросів.

США можуть відправити до Ізраїлю 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, щоб зміцнити американські війська, які перебувають там. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

У матеріалі йдеться, що йдеться про сили швидкого реагування, які можуть проводити спеціальні операції.

Повідомляється, що підрозділ, який наразі перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з більш ніж 2000 морських піхотинців і матросів. Він здатний підтримати великомасштабну евакуацію.

За словами американських чиновників, наказ посилити війська в Ізраїлі підрозділ поки що не отримував. Однак у Пентагоні повідомляли, що Штати можуть швидко перекинути в регіон додаткові сили і засоби в міру необхідності.

"Що стало абсолютно зрозуміло, особливо минулого року з боку наших військових США, так це те, що ми, як і раніше, здатні динамічно й оперативно перекидати сили в регіон", — заявило джерело з Міноборони США.

Як повідомила капітан Анжеліка Вайт, останніми днями корабель Bataan із 26-м експедиційним корпусом морської піхоти перебував недалеко від Кувейту в рамках планових навчань, але залишив його достроково "внаслідок подій, що виникають".

Нагадаємо, що 13 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Ізраїлю. За словами керівника американського Міноборони, мета його візиту — демонстрація підтримки Вашингтона та обговорення оборонних потреб.

Також повідомлялося, що Ізраїль почав локальні рейди в Секторі Газа. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, по ХАМАСу завдано сильного удару, але це тільки початок.