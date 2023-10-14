Військові Ізраїлю ліквідували лідера ХАМАС, який керував бійнею 7 жовтня (відео)

ЦАХАЛ продовжує активно бомбити територію Сектора Гази. Разом із бойовиками ХАМАС гинуть мирні палестинці — відомо про 1900 загиблих, із них 614 дітей і 370 жінок.

Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати широкомасштабних ударів по об'єктах терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази. Унаслідок нічного нальоту ізраїльської авіації було ліквідовано десятки палестинських бойовиків, зокрема голову авіаційної служби ХАМАС Мерада Абу Мерада, який керував терористами під час атаки 7 жовтня. Про це 14 жовтня повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

У публікації йдеться, що Армія оборони Ізраїлю під час авіаудару знищила десятки терористичних об'єктів ХАМАСу, а також бойовиків організації "Нухба" — елітного підрозділу палестинців, які здійснювали вторгнення на територію Ізраїлю минулої суботи. Крім того, в Газі було вбито одного з керівників суботньої атаки Мерада Абу Мерада.

"Під час удару винищувачі ЦАХАЛу знищили Мерада Абу Мерада, який очолював авіаційну службу ХАМАСу в місті Газа і значною мірою відповідав за керівництво терористами під час суботньої бійні", — ідеться в повідомленні.

Жертви бомбардувань

Водночас кількість жертв серед жителів Сектора Гази через масштабні авіаційні удари збільшується. За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, опублікованими The Times of Israel, від початку бойових дій 7 жовтня в Секторі Гази внаслідок ізраїльських ударів загинули 1900 палестинців, ще 7696 дістали поранення. Серед загиблих — 614 дітей і 370 жінок.

Водночас ізраїльська сторона стверджує, що ізраїльські сили знищили близько 1500 палестинських терористів на території Ізраїлю.

Нагадаємо, 13 жовтня ізраїльська сторона почала розповсюджувати листівки із закликом евакуюватися до південної частини території Сектора Гази. Однак в ООН розкритикували такі кроки Єрусалима — в організації зазначили, що переміщення понад мільйона людей призведе до "руйнівних гуманітарних наслідків".

Європа також відреагувала на дії ізраїльської влади. Представник Євросоюзу Жозеп Боррель назвав неприйнятним план Ізраїлю з виселення палестинців із Гази.

"План евакуації абсолютно, абсолютно неможливо реалізувати. Уявити, що в такій ситуації, як Газа, можна переселити мільйон людей за 24 години, можна тільки як гуманітарну кризу", — заявив голова європейської дипломатії.