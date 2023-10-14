"Мізерний прогрес": у Пентагоні прокоментували активізацію ЗС РФ на Донбасі

За словами Джона Кірбі, українська армія воює ефективніше та розумніше за російську, тому США не сумніваються, що Україна відібʼє наступи.

Російські війська активізували наступ на Донбасі та Лимано-Купʼянському напрямку. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що наступ окупантів не став сюрпризом для США. Про це повідомляє "Голос Америки".

Для Сполучених Штатів новий наступ російських військ не став неочікуваним, стверджує Кірбі, вони впевнені, що ЗСУ відібʼють атаки ЗС РФ. Кремль не зважає на життя особового складу, що дозволяє жертвувати життям солдат заради досягнення цілей.

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", — заявив Кірбі.

Також він додав, що РФ, як минулого разу, використовує тактику хвильових атак. В бій кидають погано навчених солдатів й без належного навчання. Україна, за словами Джона Кірбі, працює ефективно та розумніше за російські війська. США продовжать підтримку Києва.

Ситуація на фронті – зведення Генштабу

За даними ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ 14 жовтня, за добу відбулося 100 бойових зіткнень з російськими окупантами:

на Купʼянському напрямку — 20 атак;

на Лиманському напрямку — 5 атак;

на Марʼїнському напрямку — 15 атак;

на Авдіївському напрямку — 20 атак.

Окрім цього російські війська під час штурмових дій в районі Красногорівки окупанти втратили понад 300 бійців, серед яких 100 безповоротно.

Нагадаємо, 14 жовтня в ISW заявили, що російські спроби атакувати Авдіївку провалились. Ворог може "битись об стіну".

13 жовтня в МВА Авдіївки розповіли про російський наступ на місто. Окупанти намагаються оточити місто з двох боків.