Сили Ізраїлю вдарили по групі палестинських біженців: загинуло 70 осіб, — WP

Журналісти наводять дані представника МВС із Сектора Гази, який повідомив, що удару було завдано по колоні зі 150 переміщених цивільних осіб, що прямувала з північної частини Сектора Гази на південь.

Під час ударів ізраїльських сил по Сектору Гази 13 жовтня на дорозі, якою евакуювалися палестинські біженці, загинули десятки людей, з них понад 200 осіб дістали поранення. Про це повідомляє The Washington Post, наводячи дані OSINT-експертів.

Американські журналісти пишуть, що за даними дослідників Кріса Осіка і Габора Фрізена, трагедія сталася на шосе Салах Аль-Дін. Осінтери визначили геолокацію події та опублікували відповідну інформацію в Twitter.

Автори публікації посилаються на відео з соцмереж, яке було нібито знято з місця трагедії після обстрілу дороги. В описі до ролика йдеться, що серед загиблих є жінки і діти.

"На відеозаписі, зробленому на шосе Салах Аль-Дін, видно тіла загиблих, зокрема кілька маленьких дітей, розкидані вздовж дороги, і чорний дим, що піднімається від охоплених полум'ям автомобілів. На північній стороні дороги тіла лежать серед особистих речей, включно з велосипедом, на причепах, причеплених до вантажівки", — пишуть журналісти.

Про інцидент у Секторі Гази повідомляє і турецьке агентство "Анадолу". Оглядачі посилаються на інформацію Міністерства внутрішніх справ, що базується в Секторі Гази. Згідно з наведеними даними, внаслідок ізраїльського авіаудару по колоні переміщених цивільних осіб, що прямувала з північної частини Сектора Гази на південь, щонайменше 70 палестинців було вбито, і ще 200 дістали поранення.

"Представник МВС Іяд Аль-Бузм повідомив Al Jazeera, що ціллю авіаудару став конвой, у якому близько 150 цивільних осіб пробиралися вулицею Салах Аль-Дін у районі Аль-Зейтун", — ідеться в повідомленні.

Водночас чиновник зазначив, що попри заклики ізраїльтян знайти притулок у південному районі Сектора Гази, бомбардування, як і раніше, чути по всій смузі.

Нагадаємо, 12 жовтня представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що блокада Сектора Гази і дії ізраїльських військових у регіоні не можуть бути розцінені як акт терору. За його словами, у випадку ізраїльсько-палестинського конфлікту, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він "захищається на вкрай складному театрі бойових дій".

Водночас голова іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан 13 жовтня заявив, що якщо Ізраїль продовжить блокаду Гази і "воєнні злочини" проти палестинців, то це викличе відповідну реакцію з боку "осі опору".