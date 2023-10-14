ЦРУ попереджало Білий дім про підготовку до вторгнення в Ізраїль ще у вересні, — CNN

За словами анонімних чиновників, американська розвідка регулярно фіксувала підозрілу активність ХАМАС. Також про це попереджала одна з країн на Близькому Сході, однак реакції не було.

Розвідка Сполучених Штатів Америки знала про те, що ХАМАС готує напад на територію Ізраїлю. Білий дім отримував попередження про підготовку за кілька тижнів до атаки. Про це йдеться в матеріалі CNN від 13 жовтня.

В одному зі звітів, який було надіслано 28 вересня, американська розвідка надала дані в Білий дім про те, що терористичне угруповання ХАМАС хоче посилити обстріли через кордон з Ізраїлем.

За два дні до атаки Центральне розвідувальне управління ще раз попередило Вашингтон про ймовірний напад найближчим часом, а 6 жовтня чиновники отримали інформацію про незвичну активність угруповання. Це була фінальна підготовка перед безпосереднім нападом, який стався 7 жовтня.

Джерела журналістів зазначили, що жодна з американських оцінок не містила тактичних деталей або відомостей про масштаб і жорстокість нападу на Ізраїль. Також немає даних про те, чи попереджали про ймовірний напад Ізраїль.

"Проблема в тому, що нічого з цього не є новим. Це те, що історично було нормою між ХАМАС та Ізраїлем. Я думаю, що сталося те, що всі побачили ці звіти і сказали: "Так, звичайно. Але ми знаємо, як це буде виглядати", — розповідає один із чиновників.

Чиновник однієї з країн на Близькому Сході зазначив, що його уряд неодноразово мав розмову з офіційними особами США та Ізраїлю щодо загрози, однак вони слухати про це не хотіли.

До слова, співрозмовники журналістів також припустили, що бійці ХАМАС планували атаку під час особистих зустрічей, що не дало змоги перехопити інформацію і застало зненацька весь світ.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що США можуть відправити підрозділ морпіхів до Ізраїлю, щоб посилити свої війська. Журналісти зазначили, що підрозділ, який наразі перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з більш ніж 2000 морських піхотинців і матросів.