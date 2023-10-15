Байден запропонує пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю на суму понад $2 млрд

У Білому домі підтвердили намір об'єднати військову підтримку для двох країн, яка, за інформацією адміністрації президента США, враховуватиме військову техніку.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю, що адміністрація Байдена сподівається "проштовхнути" через Конгрес новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України, який значно перевищуватиме 2 мільярди доларів. Про це рішення президента США Джейк Салліван повідомив в інтерв'ю програмі CBS "Face the Nation", пише Reuters.

За словами Саллівана, Джо Байден цього тижня проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення пакета заходів.

Боротьба республіканців із вибором спікера Палати представників після того, як прихильники жорсткої лінії скинули Кевіна Маккарті майже два тижні тому, призвела до затримки ухвалення закону, оскільки Ізраїль готує наземну операцію проти ХАМАСу в Секторі Газа, а офіційні особи США попереджають, що регіональна криза може загостритися.

Байден розглядає бюджетний запит, що об'єднує допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню і південному кордону США, щоб підвищити шанси на його схвалення на тлі закликів деяких республіканців скоротити витрати на офіційний Київ.

На запитання, чи буде запитано суму в 2 мільярди доларів, як повідомлялося раніше, Салліван відповів: "Ну, ця цифра буде значно вищою, але, як я вже сказав, вона, напевно, буде містити військову техніку, необхідну для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України. А також вона враховуватиме допомогу Ізраїлю, який захищає себе в боротьбі з терористичною загрозою".

Деякі республіканці вже заявили, що не підтримають будь-який пакет допомоги Ізраїлю, до якого також входить допомога Україні. Як будь-який законопроєкт пройде через Конгрес без спікера Палати представників, поки що незрозуміло.

Представника штату Огайо Джима Джордана, засновника жорсткої фракції Республіканської партії за підтримки колишнього президента і ймовірного кандидата на виборах 2024 року Дональда Трампа, було номіновано на посаду спікера Палати представників.

Наразі невідомо, чи є у нього необхідна кількість голосів від його власної партії, щоб отримати просту більшість у Палаті представників, яку контролюють республіканці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відставку Кевіна Маккарті з посади спікера. І ймовірні наслідки, до яких це може призвести.