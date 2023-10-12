Українці вмирають, щоб не вмирали американці. Чому екстремісти в Конгресі США не повинні зірвати допомогу

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Читаючи про нещодавню поїздку президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, я справедливо турбувався, що підтримання України з боку США втратить імпульс і масштаб. Деякі члени Конгресу не приховують своєї зневаги до війни в Україні, а членкиня Палати представників Марджорі Тейлор Ґрін злісно назвала голосування за збільшення допомоги "карт-бланшем" для "війни за дорученням".

Не дивно, що допомога Україні тепер стала жертвою битви в Конгресі з приводу законопроєкту про витрати уряду США. Щоб запобігти шатдауну, що насувається на уряд США, представники і сенатори обох партій в останню хвилину проголосували за тимчасовий законопроєкт, який не містить жодного нового фінансування для України. Це ганебний результат, який може мати далекосяжні наслідки. Він ініційований невеликою групою республіканських екстремістів, які змушують багатьох замислитися, на чиєму вони боці насправді.

"Розбірки" в Конгресі США призводять до того, що Україна може залишитися без допомоги Фото: Дельта

Усе це руйнівно не тільки для України та її хороброго народу, а й для тих, хто бачить ширшу картину. Скільки можна повторювати: українські війська захищають набагато більше, ніж просто свій суверенітет і національну ідентичність. Їхня боротьба — наша. Вони б'ються і вмирають, тому решті з нас це не потрібно робити. На карту поставлено цінності та принципи, якими багато хто з нас дорожить: свобода, верховенство закону, універсальні права людини. Сьогоднішня Росія — це не те місце, де будь-кому з нас хотілося б жити: корумпована, параноїдальна автократія, одержима переслідуванням безглуздих імперських амбіцій. Скорочення критичної військової підтримки за поступового прагнення до продиктованого Росією миру було б не тільки непростимою зрадою України. Це також узаконить політичне балансування Путіна на межі війни, підтвердить його фіктивні територіальні домагання і заохотить подальшу агресію проти сусідів країни. Це не нагнітання страху. Це вже траплялося раніше. Просто запитайте країни Балтії.

Ось чому я закликаю союзників України подвоїти свої зобов'язання, особливо щодо військової допомоги. Давайте також не будемо забувати про гарантії безпеки України, надані США і Великою Британією в 1994 році, що спонукало Україну відмовитися від ядерної зброї. Тривала стабільність і процвітання вільного світу не повинні стати жертвою короткострокового мислення, особливо в той момент, коли українські війська, як повідомляється, досягають багатообіцяючих успіхів на полі бою.

Звісно, це не означає, що найстійкіші прихильники України не хочуть миру. Але варто пам'ятати, що iнодi за мир справді варто боротися, щоб майбутні покоління в Україні та за її межами могли успадкувати життя, в якому ідентичність, суверенітет і свобода не можуть бути відкинуті тиранією та примхами силової політики.

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