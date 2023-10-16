"Загадково зникають": у боях за Работине пропадають цілі полки ЗС РФ, — ЗМІ (відео)

За словами родичів зниклих росіян, командування не дає жодної інформації про них, тому знайти близьких неможливо.

Родичі російських військових активно намагаються знайти своїх близьких, яких командування відправило на Запорізький напрямок. Протягом уже п'яти місяців росіяни висловлюють занепокоєння тим, що в районі Работиного пропадають їхні близькі, які беруть участь у бойових діях проти України. Про це повідомляє російське медіа "Astra".

За даними джерела, з такою проблемою особливо зіткнулися родичі військових ЗС РФ 70 мотострілецького полку.

Так, росіянка Наталія Кузнєцова звернулася з проханням про допомогу в пошуку свого сина, Данила Олеговича Пономарьова. Жінка повідомила, що спочатку їй повідомили про смерть сина, а потім повідомили про його важкі поранення. Відтоді, як минуло півтора місяця, вона не може додзвонитися йому.

Мати Данила розповіла, що вона активно обходила госпіталі в пошуках сина, однак їй повідомляли, що жодної інформації про нього немає. Крім того, вона стверджує, що командування полку також не надає їй жодних відомостей про долю сина.

Ще одна росіянка скаржиться, що розшукує свого чоловіка Єгорова Руслана Сергійовича, який нібито не виведений з позицій у районі Вербового.

Інша жінка з Росії, яка шукає свого близького, поділилася інформацією про дзвінок, який вона отримала від командира. Він повідомив, що її родича не вдалося евакуювати, оскільки окупанти засипали його окоп землею.

За іншими свідченнями, як каже росіянка, її родич нібито вибухнув на міні.

Росіянка Тетяна Владимирова також розшукує зниклого в районі Работіно чоловіка. За її словами, по бліндажу, де перебував її чоловік, сталися прильоти.

Ще одна росіянка шукає сина Кузнецов Михайла Юрійовича 1990 року народження. Вона розповіла, що 4 жовтня її син пішов на бойове завдання і з ним зник зв'язок.

Росіянка скаржиться, що командири не дають жодної інформації, адже начебто нічого не знають.

Нагадаємо, що 1 жовтня стало відомо про те, що в окупованому Криму чоловік забив до смерті літніх українців. Підозрюваному не сподобалося, що подружня пара відкрито говорила про анексію півострова Росією, і тому він забив подружжя битою, сховавши їхні тіла в цокольному поверсі будинку.