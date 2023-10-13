Ударив у вразливе місце: на сході України "жертвою" дрона став танк ЗС РФ (відео)
Імовірно, українські військові знищили техніку противника на Мелітопольському напрямку, де ще тиждень тому за одну добу ліквідували одразу чотири танки ЗС РФ.
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади дроном-камікадзе уразили танк окупантів. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України в п'ятницю, 13 жовтня.
Метою для українського дрона-"самогубці" став танк ЗС РФ, який їхав ґрунтовою дорогою вздовж посадки. Оператор безпілотника направив техніку на танк противника, і дрон влучив у вразливе місце під баштою. Безпілотник-розвідник, який спостерігав за ситуацією, передав військовим на монітор кадри, на якому димів танк ЗС РФ.Важливо
Зазначимо, що наразі військові 47-ї окремої механізованої бригади виконують бойові завдання на Мелітопольському напрямку. Так, лише з 7 по 8 жовтня українські воїни позбавили російських окупантів одразу чотирьох дорогих танків. Їх вдалося вивести з ладу та знищити за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, 12 жовтня під Авдіївкою дрони ЗСУ знищили танки окупантів . Для того, щоб уразити бронетехніку противника, українські бійці застосували безпілотники з системою скидання боєприпасів. Це призвело до того, що один із танків не тільки загорівся, а й розлетівся на шматки через сильну детонацію боєкомплекту.
Того ж дня військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ. На відеокадрах оператор безпілотника спрямував дрон-"самогубцю" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину.