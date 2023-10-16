"Жителі Росії не потрібні": окупанти заселяють Маріуполь гастарбайтерами (відео)

Жителі Маріуполя для загарбників завжди будуть "зрадниками". Зараз місто активно заселяється громадянами Росії з депресивних регіонів, у яких "ні чорта немає вже багато років".

Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко вважає, що для окупаційної влади жителі Маріуполя потрібні були тільки для зйомок російських пропагандистських сюжетів. Про це 15 жовтня він заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, маріупольці, починаючи з 24 лютого 2022 року, були для пропагандистів російськомовними жителями України, яких "звільняють".

"Маріупольці для росіян завжди будуть українцями... Зараз жителі Маріуполя Росії не потрібні, оскільки для РФ вони залишаються зрадниками. Відповідно будь-яке житло, яке будується в центрі міста або ремонтується, заселяється громадянами Росії, здебільшого з депресивних регіонів, у яких ні чорта немає вже багато років", — пояснив Осиченко.

Для росіян Маріуполь — це "тилове курортне місто". Вони туди їдуть, бо думають, що їм там буде дуже добре, там будуть "нью Васюки".

Микола Осиченко зазначив, що корінні маріупольці отримують зарплати набагато менші, ніж гастарбайтери, яких у місто завозить РФ. Таким чином Росія намагається вирішити свої внутрішні міграційні проблеми.

"Заробітні плати маріупольців у місті набагато менші, ніж зарплати гастарбайтерів. Гастарбайтери — це друга категорія людей, якими заселяють зараз Маріуполь. Для Росії це вирішення міграційної проблеми всередині РФ, тому що великі міста перенаселені гастарбайтерами", — пояснив Осиченко.

Також він зазначив, що за час окупації життя населення міста значно погіршилося. Мешканці можуть залишитися без опалення взимку, адже в місті склалася критична ситуація з інфраструктурою. Водночас росіяни не поспішають ремонтувати житло, яке армія РФ зруйнувала.

Крім цього повідомлялося, що РФ перекинула до Маріуполя та околиць нові резерви вперше за півроку. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, йдеться про 5000 військових.