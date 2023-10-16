Обіцяли безкоштовно: українцям довелося заплатити по 415 євро за евакуацію з Ізраїлю (відео)

За словами українки Оксани Соколовської, посли не дотримуються пріоритету під час евакуації — разом із нею рейсом скористалися чимало чоловіків, які летіли в Україну.

Українські громадяни в Ізраїлі змушені були купити квитки по 415 євро за людину, хоча перед цим консульство пообіцяло їм безоплатну евакуацію. Про це в ефірі "Радіо Свобода" 16 жовтня розповіла українка Оксана Соколовська, яка вирушила на Батьківщину евакуаційним рейсом.

"З'явилося оголошення на сайті Консульства України в Ізраїлі, що буде влаштовано евакуаційний рейс, яким можуть скористатися українці. І він буде безплатним — саме така там була інформація. Я зареєструвалася за посиланням, і десь через два дні повідомили про те, що буде евакуаційний рейс, але він коштуватиме 415 євро за одну людину — хто бажає евакуюватися", — розповіла Соколовська.

Жінка поділилася, що їй довелося купити ці квитки, оскільки у неї двоє дітей і їх терміново потрібно було вивезти.

"Звичайно, з огляду на те, що відсутні літаки, немає вибору і відсутня інша можливість купити десь ці квитки, я вирішила не гратися з долею і все-таки купити ці квитки й вивезти дітей. Це була основна мета цієї евакуації", — додала Соколовська.

Водночас вона зазначила, що не дотримуються пріоритетності під час евакуації громадян — разом із нею летіла велика кількість чоловіків.

"Немає жодної пріоритетності. І, до речі, чоловіків було також достатньо. Я справді вважаю, що насамперед потрібно вивозити жінок і дітей", — додала вона.

В Ізраїлі волонтери безкоштовно допомагали українцям

Варто зазначити, що раніше на "Радіо Свобода" вийшов матеріал, у якому українці ділилися історіями своєї евакуації з охопленого війною Ізраїлю. В одній із них українка Тетяна Кошова розповіла, як ізраїльтяни допомагали їй покинути місто Ашкелон, при цьому з неї не брали грошей.

"Я зібрала речі за пів години, і через годину нас забрали. Люди кидають клич, що потрібна машина, треба дістатися туди й туди. Один одному передають інформацію — і звичайні люди допомагають. Водій, який нас віз, дав гроші, волонтери нас нагодували, дали багато їжі, квартиру в мамаді (укріплене приміщення для матерів), бо ми з дітками. У ній раніше жили місцеві, вони зараз виїхали за кордон і нас пустили. Це все безплатно", — розповіла Тетяна.

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Реакція МЗС України

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу в Міністерстві закордонних справ не коментували ситуацію з платною евакуацією для громадян України. Також необхідно відповісти і на той факт, що на офіційному сайті Консульства України в Ізраїлі немає повідомлення про безоплатну евакуацію, про яке розповіла Оксана Соколовська.

При цьому в повідомленні консульства від 12 жовтня вказано на необхідність оплатити квитки на евакуаційні рейси.

Евакуація українців з Ізраїлю — що відомо

11 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Україна організувала перший евакуаційний рейс для співвітчизників, які залишилися в Ізраїлі. На той момент повідомлялося про приблизно 700 українців, які не могли виїхати з Ізраїлю, оскільки авіасполучення не працює.

14 жовтня стало відомо, що із Сектора Гази мали вивезти понад 200 громадян України, проте уряд Ізраїлю за дві години до виїзду скасував дозвіл на евакуацію. Цього ж дня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. Наступний рейс планували 15 жовтня в румунське місто Клуж (Румунія).

"Плануємо вивезти 155 українців", — заявив Ніколенко

15 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Секторі Гази перебувають майже 260 громадян України. Водночас понад 200 осіб вивезли на територію Румунії.