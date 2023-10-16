"Серйозно вплине на війну в Україні": КНДР постачає РФ боєприпаси 122 мм, — WP (фото)

За даними журналістів, коли в середині серпня почалося постачання військової техніки й боєприпасів із Північної Кореї у РФ, склади зброї в Тихорецьку (Краснодарський край) стали стрімко розростатися.

Нові супутникові знімки Planet Labs надали переконливі докази того, що Північна Корея надає військову підтримку РФ. За останні два місяці російські військові кораблі неодноразово доставляли вантажі з північнокорейських портів у російські. Про це пише The Washington Post.

Це новий маршрут для згаданих російських кораблів, до серпня 2023 року вони ним не плавали. За оцінками США, таким чином РФ поповнює свій збройовий арсенал, що скорочується.

Передбачувані контейнери зі зброєю

Минулого тижня представники Білого дому повідомили, що за останні тижні КНДР поставили РФ щонайменше 1000 контейнерів "обладнання та боєприпасів".

Але британський аналітичний центр RUSI вважає, що згадані операції відбуваються регулярніше, ніж раніше оцінювали у Вашингтоні.

Починаючи з середини серпня, два російські кораблі "Ангара" і "Марія" здійснили щонайменше п'ять кругових переїздів між північно-східним портом Расон (Rajin) у Північній Кореї та портом Дунай у російському далекосхідному регіоні.

Комерційні кораблі пов'язані з російською військовою логістикою

І хоча немає ґрунтовних підтверджень, все ж аналітики RUSI вважають, що на комерційних кораблях, пов'язаних із російською військовою логістикою, перевозиться військове обладнання.

За словами Джека Вотлінга, дослідника сухопутних військових кампаній, постачання зброї з КНДР серйозно вплине на перебіг війни в Україні.

"У Північної Кореї є виробничі потужності для випуску великих обсягів боєприпасів і значні запаси", — зазначив він.

З часів Корейської війни після 1953 року Північна і Південна Кореї накопичили значні арсенали традиційних озброєнь, на випадок, якщо на півострові знову почнуться бойові дії.

КНДР випускає два типи боєприпасів, які РФ активно використовує в Україні — снаряди радянського зразка калібру 122 мм для установок "Град" і такого ж калібру для гаубиць. ЗС РФ відчайдушно потребують більшого обсягу таких снарядів для ведення війни на виснаження проти України.

Корабель РФ у порту КНДР 3 вересня

Коли почалося це постачання, склади боєприпасів на кордоні з Україною в Тихорецьку (Краснодарський край) почали стрімко розростатися, про що свідчать супутникові знімки.

Склади боєприпасів у Тихорецьку (Краснодарський край) стали збільшуватися

Згідно з аналізом RUSI, востаннє вантаж із корабля "Марія" розвантажували в російському порту минулої суботи.

За інформацією ресурсу Marine Traffic, який відстежує маршрути водного транспорту, російські кораблі відключали сигнали системи автоматичної ідентифікації, щоб приховати своє місцеперебування.

Вважається, що у Північної Кореї є великі склади артилерійських боєприпасів, сумісних з радянськими та російськими установками.

Корабель "Ангара" перебуває у власності компанії M Leasing, щодо якої діють санкції США, Британії та України "за транспортування зброї та військової техніки в інтересах уряду РФ". Управляє кораблем Marine Trans Shipping, ще одна підсанкційна компанія.

Згідно з реєстраційними документами, до корабля "Марія" має відношення JSC Sovfracht. У 2019 році США дійшли висновку про те, що Sovfracht допомагав обходити санкції російським військам, які діють у Сирії.

Нагадаємо, що Сергій Лавров і Володимир Путін проведуть переговори в Китаї та Північній Кореї відповідно.

Також повідомлялося, що після зустрічі Кіма і Путіна КНДР різко наростила перевезення у РФ.