Атакують колонами і "м'ясними" штурмами: ЗС РФ концентрують зусилля на захопленні Куп'янська

Окупанти, отримавши по зубах від Сил оборони України, періодично "відкачуються", відновлюють втрачені підрозділи і знову йдуть в атаку.

Ворог концентрує зусилля на захопленні міста Куп'янськ на Харківщині. Про це "Еспресо" 16 жовтня розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, російські окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку відновили бойові дії, застосовуючи штурмові роти.

"У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку", — зазначив Євлаш.

Попри численні спроби і надзусилля російські окупанти на цей час не мають успіхів щодо захоплення та оточення Куп'янська.

"Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами", — зауважив Євлаш.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках проводять "м'ясні штурми" й готують оточення Куп'янська Харківської області. Попри збільшення кількості авіаобстрілів, окупанти не досягають успіхів на цих напрямках.

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня у МВА Авдіївки розповіли про російський наступ на місто. ЗС РФ намагаються оточити населений пункт із двох боків.