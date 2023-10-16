РФ хоче розгорнути в Україні новий проєкт із проросійськи налаштованим населенням, — Данілов

На думку секретаря РНБО, зараз за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу в Україні, покладаючи на неї далекосяжні надії.

Росія хоче розгорнути в Україні новий політичний проект, орієнтований на залишки проросійськи налаштованого населення. Про це на своїй сторінці в Фейсбук 16 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що єдиний шанс для Росії здолати Україну – внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиріччя, і що Росія і надалі намагатиметься "на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових".

Як пише Данілов, зараз за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії.

"В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаки подібної діяльності — різка активізація різноманітних експертів, акторів-розвідників та інших аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони в цей момент кричать про провал контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни і на переговори з РФ", — заявив Данілов.

Секретар РНБО що саме такі особи говорять про "провал" контрнаступу та про необхідність переглянути цілі війни, роздають поради як воювати ЗСУ та вигадують "конфлікти" серед військово-політичного керівництва України, а також закликають прийняти "хороших руських".

"Українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної"життєдіяльності", — резюмував Олексій Данілов.

Нагадаємо, що ексрадник Офісу президента Олексій Арестович похвалив військові рішення, які ухвалює Росія, і водночас закликав до зміни політичної влади в Україні.

Раніше повідомлялося, що Арестович заявив, що гасло "Слава Україні — Героям слава" звучить як дресирування для росіян. За словами ексрадника ОП, його обурюють заяви, що "росіяни якісь неправильні від початку".