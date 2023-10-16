"Якщо скавчить — кидай гранату": 3 ОШБр показала зачистку біля Бахмута (відео)

Під час стрілецького бою українські штурмовики застосовували гранати для того, щоб ліквідувати російських військових. Бійцям вдалося знищити щонайменше двох окупантів та одного поранити.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як зачищали бліндажі з російськими військовими біля Андріївки Бахмутського району Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Якщо під*р скавчить — кидай ще гранату", — йшлося в повідомленні.

Бійці першого механізованого батальйону 3-ї ОШБр зачищали бліндажі з ворогом біля Андріївки. Зокрема, в ближньому стрілецькому бою українські штурмовики застосовували гранати для того, щоб остаточно ліквідувати військових окупаційної армії, які засіли всередині укріплень.

У ролику військові показали, як вели стрілецький бій з ворогом. Спочатку штурмовики застосовували автомати, а потім "добивали" ворога гранатами. В результаті вдалих штурмових дій українським бійцям вдалося знищити щонайменше двох російських військових та одного поранити.

Нагадаємо, 12 жовтня з'явилося відео того, як бійці 45-ї окремої артилерійської бригади завдавали вдалих ударів по скупченню живої сили та військової техніки Збройних сил Російської Федерації біля Одрадівки, недалеко від Бахмута Донецької області. У моніторинговій спільноті DeepState зазначили, що бої продовжувалися в районі Андріївки. Зокрема, українським військовим вдавалося долати оборону ЗС РФ.

13 жовтня українські військові показали, як знищили чотири російські танки та вантажівку "Урал" та Бахмутському напрямку. По військовій техніці ЗС РФ відпрацювали бійці 28-ї ОМБр та 120-го ОРБ. Крім цього, військові ліквідували живу силу противника.