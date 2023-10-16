"Будемо працювати": у Мінфіні США запевнили, що нададуть Україні більше коштів

За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, фінансова допомога Києву є "найвищим пріоритетом" для президента Джо Байдена.

У понеділок, 16 жовтня, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен заявила, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від допомоги Україні. Про це пише The New York Times.

На зустрічі міністрів фінансів у Люксембурзі Джанет Єллен пообіцяла, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне домогтися збільшення допомоги, попри те, що деякі представники Республіканської партії в Конгресі проти.

"Ми працюватимемо з Конгресом, щоб ухвалити надійний пакет заходів щодо України", — заявила Єллен.

Глава відомства також зазначила, що незабаром Білий дім подасть Конгресу запит на фінансування України та Ізраїлю.

За словами Джанет Єллен, фінансова допомога Києву є "найвищим пріоритетом" для президента США.

"Я абсолютно вірю, що ми це зробимо", — додала міністр.

Як зазначають журналісти, заява глави Мінфіну пролунала на тлі занепокоєння в Європі тим, що політична ситуація в США і війна в Ізраїлі позбавлять Україну необхідної допомоги для продовження боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, 16 жовтня до Києва прибула спецпредставник США Пенні Пріцкер, яка отримала повноваження перевіряти витрати коштів на відновлення. Візит відбувся через місяць після того, як Київ отримав від США список рекомендованих реформ.

Раніше, 14 жовтня, члени Республіканської партії США висунули на посаду спікера Палати представників Конгресу Джима Джордана, який тривалий час критикував допомогу Україні.