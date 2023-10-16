Не там зводив оборону: комбригу ТРО Дніпра "світить" 12 років в'язниці (фото)

Екскомандира військової частини звинувачують у перевищенні службових повноважень, зокрема, у тому, що розпорядився зводити опорні пункти та пункти блокування на Набережній Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.

У Києві Печерський суд відправив під нічний домашній арештні командира бригади ТРО ЗСУ 128 Днепра Олександра Водолазького. Про це полковник Водолазький повідомив на свой сторінці в соцмережі.

"Прокурори вимагали арешт на 60 діб в СІЗО. Але адвокати розбили вщент сфальцифіковані вигадані докази прокурорів. Відчувався тиск зверху на суддю, але все таки він ухвалив проміжне рішення. Попереду ще мінімум 2 місяці судових засідань. Маю надію, що правда і справедливість переможуть", — написав комбриг.

Він подякував усім українцям за підтримку.

За що судять Олександра Водолазького

14 жовтня у Державному бюро розслідувань повідомили про про підозру екскомандиру військової частини з Дніпра у незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережній міста Дніпро.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Водолазький видав накази про примусове відчуження майна на користь невказаних підрозділів його військової частини. Одразу після появи цього документу, під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва.

"За висновками експертиз встановлено, що власникам павільйонів — фізичним та юридичним особам – загалом завдано збитків на 21 млн грн. Також отримано висновок судової військової експертизи, якою підтверджено незаконність відповідного наказу та дій командира. Наразі на земельні ділянки, на яких знаходилось незаконно відчужене та демонтоване нерухоме майно, накладено арешт", — повідомили у пресслужбі ДБР.

Екскомандира військової частини звинувачують у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Зводив укріплення не там, де треба

16 жовтня слідчі ДБР провели обшуки у комбрига 128 брТРО Дніпра Олександра Водолазького. Як пише видання "Дзеркало тижня", Дніпровському комбригу ставлять в провину перевищення службових обов'язків, за те, що на початку березня 2022 року 128 бригада будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на Набережній Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.

"На початку березня 2022 року росіяни щоденно просувалися на сотні кілометрів, були оточені Київ, Харків, Чернігів, захоплений Херсон. Почались ракетні обстріли Дніпра, існувала реальна загроза наступу ворожої армії на місто. Саме тому військові ухвалили рішення будувати оборону", — пише видання.

"Окупанти тоді просувалися швидко, вони зайшли в область з боку Кривого Рогу. У Дніпрі тоді з'явилися укріплення – вони не впадали у вічі, але знаходилися, мабуть, у потрібних точках. Я пам'ятаю, як обклали мішками з піском один із торгових центрів, що виходять на набережну. Я також пам'ятаю, як охороняли мости, частину набережної тоді перекрили. Вигляд мішків наповнював моє серце радістю, я розуміла, що мене захищають", — написала пошуковиця проєкту "Битва за Україну" Марія Москальова.

Рішення було погоджено зі Штабом оборони Дніпра

Як повідомила юристка і одна із захисників комбрига Дар'я Кияненко, Олександр Водолазький ухвалював рішення в умовах воєнного стану, а перелік будівель, споруд і необхідних робіт погодили зі Штабом ради оборони міста.

Екскомандир бригади ТРО ЗСУ 128 Дніпра Олександр Водолазький

"У березні 2022 року, коли ворог стояв на підступах Дніпра, ситуація видавалася критичною, і вимагала безпекових рішень. Саме Олександр Водолазький — бойовий командир, який захищає країну і Дніпро більше 9 років — згідно своїх посадових інструкції підписав наказ — будувати опорні оборонні пункти та пункти блокування на Набережній Дніпра, зокрема, орендованих ділянках підприємства. Так, військовою частиною А7384 було складено відповідні акти про примусове відчуження або вилучення майна, які погоджено виконавчим комітетом Дніпровської міської ради, з проведенням оцінки майна", — зазначила юристка.

Олександр Водолазький з побратимом

Також вона додала, що ТОВ "Естейт Сіті" та ТОВ "Квартал Груп", які фігурують у справі, як потерпіла сторона, звернулися до суду щодо відшкодування збитків і навіть було заявлено про проведення експертизи щодо правильності дій військової частини і її командира, але ухвалу про її проведення суд скасував, зазначивши, що "поставлені питання не стосуються предмету доказування спірних правовідносин".

Дар'я Кияненко вважає несправедливими обвинувачення комбрига, і що докази обвинувачення створюються штучно.

ТРО ЗСУ 128 Дніпра

"Очевидно, що в матеріалах кримінального провадження немає фактів, які б доводили вчинення злочину захисником Дніпра. Ба більше, повідомлення про підозру не містить особливих елементів, як обʼєктивна та субʼєктивна сторона. Звідки тоді обшуки, і на якій підставі можуть відбуватися допити, запитаєте ви. А я відповім. Бюро відкриває кримінальні справи проти тих, хто захищає Україну з 2014 року, в угоду комерційним структурам", — говорить вона.

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